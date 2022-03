Une résidence pour aînés sera convertie temporairement en CPE à Saint-Cyrille-de-Wendover

Une entente de principe a été conclue entre la Municipalité et le conseil d'administration du Centre de la petite enfance CPE Au coeur des découvertes afin de permettre la conversion d'une ancienne résidence pour aînés en Centre de la petite enfance CPE , et ce, de façon temporaire.

Cette résidence permettrait d'accueillir une cinquantaine d'enfants pendant un an, le temps que la construction du nouveau Centre de la petite enfance CPE soit complétée à l'été 2023.

La présidente du conseil d'administration du Centre de la petite enfance CPE , Mylène Salvas, soutient qu'ils n'attendent plus que le feu vert du conseil municipal pour aller de l'avant.

Dès que nous recevons la confirmation écrite de la résolution adoptée en majorité par le conseil des élus de la municipalité de St-Cyrille, nous, on entame et on poursuit nos démarches avec un architecte qui va pouvoir venir nous conseiller au niveau de l'aménagement à effectuer, explique-t-elle. Ensuite, ce sera de trouver la main-d'œuvre pour effectuer l'aménagement temporaire et attendre l'inspection du ministère pour approuver les lieux.

De son côté, le conseiller municipal Sylvain Masson soutient que la Municipalité prendra une série de mesures pour limiter les impacts de ce changement sur les résidents du secteur.

À l'avant du Centre de la petite enfance CPE , ce sera simplement un débarcadère. On élargirait un peu la rue vis-à-vis le Centre de la petite enfance CPE pour éviter les entraves au trafic , explique-t-il.