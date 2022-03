La situation du taxi à Nipissing Ouest fait les frais de la crise politique

La Municipalité de Nipissing Ouest a suspendu en février le permis du seul exploitant de taxis de la communauté, Le Taxi, entreprise détenue par Pierre Deforge.

Il avait dépassé la date limite fixée par le Conseil au moyen d'un arrêté municipal pour présenter des documents d'inspection des véhicules en vue de leurs certifications, d'autorisation des conducteurs et de calibrage adéquat de ses taximètres.

Cette fermeture suscite beaucoup d'inquiétude au sein de la population locale.

Sylvie Bélanger, directrice du Centre d’Intégration communautaire de Nipissing Ouest, avance que les aînés sont touchés par les coûts élevés de transport pour combler leurs besoins à l’épicerie et pour régler leurs problèmes de mobilité.

Heureusement, l’organisme dispose de véhicules accessibles et les contrats de transport avec Le Taxi sont toujours honorés.

Même son de cloche de la part de Linda Lafantaisie Renaud, directrice du Centre Horizon des Femmes.

Elle avoue, après le choc de l’annonce de la fermeture officielle de Le Taxi, avoir été rassurée dès le lendemain matin par Pierre Deforge que les services de transport seraient maintenus.

Je ne sais pas ce que nous aurions fait , confie-t-elle. Souvent les femmes qui se réfugient chez nous sont en danger immédiat et ont besoin de transport.

Chez les aînés, cette situation est d’autant plus pénible que ceux-ci représentent environ 50 % de la clientèle de la Banque alimentaire de Surgeon Falls. Nous sommes impuissants face à cette situation , avoue Carole Renaud, vice-présidente de cet organisme.

Heureusement, les initiatives que l’on observe sur Facebook viennent combler une partie de ce manque de transport , conclut Mme Renaud.

Selon Jean-Pierre Barbeau, le directeur administratif de la Municipalité de Nipissing Ouest, reprendre le contrôle de la situation n’est pas une priorité en ce moment.

La Municipalité traverse une période mouvementée, politiquement parlant, et cette pénurie de transport suscite peu d'intérêt dans la classe politique.

Des contracteurs privés, sans licence et sans permis, s’offrent sur Facebook afin de combler le vide laissé par la fermeture de l’entreprise Le Taxi , explique M. Barbeau

« C’est plus facile pour le Conseil, ça rassure la population et nous fermons les yeux sur la situation plus ou moins légale. C’est comme essayer de réglementer Uber. Et si d’autres compagnies de taxi décident de s’établir dans ce coin-ci, ce serait idéal, sauf qu’on nous dit que la marge de profit n’est pas assez importante. »