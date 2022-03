L’acteur Bruce Willis met fin à sa carrière en raison d’une aphasie

On fait aussi de l’information en format collation.

Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et on a récemment diagnostiqué une aphasie chez lui, ce qui a une incidence sur ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui , a indiqué sa famille.

Le message est signé par l'épouse de l'acteur, Emma Heming Willis, ainsi que par Demi Moore et ses filles, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

L'aphasie peut être la conséquence d'un accident vasculaire cérébral ou d'une commotion cérébrale. Elle peut aussi se développer progressivement en raison d'une tumeur au cerveau grossissant lentement ou d'une maladie dégénérative.

Le reportage de Louis-Philippe Ouimet

Le roi des films d'action

Bruce Willis s'est d'abord illustré dans les années 1980 avec un rôle récurrent dans la série Moonlighting aux côtés de Cybill Shepherd, mais c'est le film d'action Piège de cristal (Die Hard), en 1988, qui en a fait une vedette internationale dans le rôle de l'invincible John McClane.

La saga a connu deux suites dans les années 1990, confirmant la notoriété de Bruce Willis qui est devenu l'une des références du genre.

Après une série de succès jusque dans les années 2000, l'étoile de l'acteur a pâli et il n'a plus connu les mêmes succès commerciaux.

Bruce Willis a joué dans Gasoline Alley et A Day to Die, deux films d'action respectivement sortis en février et au début du mois de mars aux États-Unis. Il sera aussi à l'affiche de Fortress: Sniper's Eye, qui arrivera dans les cinémas canadiens à la fin du mois d'avril.