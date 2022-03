Cécile Mulaire, la maman de Bicolo, est morte

On fait aussi de l’information en format collation.

Cécile Mulaire est née le 18 octobre 1932 à La Broquerie, selon des documents fournis sur le site de la Société historique de Saint-Boniface.

En 1972, elle a créé le personnage de Bicolo qui paraissait dans les pages du journal La Liberté. Le but était de promouvoir l'apprentissage et la participation des jeunes à la culture et à la collectivité francophones , selon la Société historique de Saint-Boniface.

Son petit personnage a eu tellement de succès que le Club Bicolo a été créé par la suite. Des concours, axés sur le dessin et le bricolage notamment, étaient organisés à travers ce club.

Décorée de l'Ordre des francophones d'Amérique

En 2014, Cécile Mulaire a perdu son mari, René Mulaire, qui était connu pour avoir ouvert la première pharmacie à Saint-Pierre-Jolys en 1955 et mis sur pied le festival Folies Grenouilles. Ensemble, ils ont eu sept enfants.

Cécile Mulaire pose avec sa fille, Mariette. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Au cours de sa vie, Cécile Mulaire a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Riel dans le domaine des sports et des loisirs en 1983, le prix Réseau dans le secteur éducationnel en 1990 et la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth II en 2012.

Elle a aussi été décorée de l'Ordre des francophones d'Amérique en 1992.