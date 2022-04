Infiltrations d’eau importantes au Centre sportif Marc-Simoneau

La Ville de Québec a demandé une enquête afin de trouver la cause d’infiltrations d’eau dans la toiture du Centre sportif Marc-Simoneau de Beauport. Les infiltrations semblent être localisées uniquement du côté des patinoires, pourtant construites il y a seulement dix ans.

Cernes au plafond, peinture décollée : il suffit de lever les yeux quelques instants pour constater les ravages de l'eau.

Depuis le début de l’hiver, des bâches sont tendues au plafond, au-dessus des deux patinoires, afin de recueillir l’eau qui s’infiltre par le toit. Des infiltrations sont aussi visibles dans les corridors et dans le hall d’entrée de l’immeuble du côté des glaces.

Des parties de hockey ont même été annulées, cet hiver, parce que de l’eau tombait sur la glace.

Le Centre sportif Marc-Simoneau Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Le Centre-du-plus-bas-soumissionnaire

Dans les estrades, les spectateurs sont de plus en plus nombreux à rebaptiser en dérision le complexe sportif le Centre-du-plus-bas-soumissionnaire .

Ça fait un peu dur. Il va falloir que ça se règle , dénonce le conseiller municipal de Québec 21 responsable des loisirs et des sports, Jean-François Gosselin.

Il y a eu des problèmes lors de la construction. Ça, c’est clair. On me dit que des boulons de la toiture n’ont pas été isolés. Du côté de la patinoire 2, la porte de garage est croche , ajoute le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon.

La Ville de Québec assure qu’elle s’active afin de régler le problème d’infiltration.

Une enquête avec un spécialiste est en cours afin de déterminer la source, les correctifs à apporter et les coûts. Il se pourrait qu'un appareil sur le toit en soit la cause. Dès que le problème sera correctement identifié, la Ville fera les travaux de réparation et de nettoyage nécessaires , affirme le porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des problèmes au Centre sportif Marc-Simoneau. Le complexe de soccer, inauguré en février 2016, a dû fermer ses portes pendant quelques semaines en septembre 2017.

Des anomalies ont été découvertes au niveau du système d’ancrage du mur séparateur des terrains. Comme ces ancrages étaient garantis, les travaux ont été effectués sans frais pour la Ville.

Cette fois, par contre, il n’y a plus de garantie et les travaux devront être assumés par les contribuables.

Un problème d’ancrage des murs qui séparent les terrains de soccer était à l'origine de la fermeture temporaire. (Archives) Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Modification législative réclamée

La construction du Centre sportif Marc-Simoneau a coûté 19,3 millions de dollars. La loi oblige la Ville de Québec à opter pour le plus bas soumissionnaire pour effectuer les travaux.

Stevens Mélançon est d’accord avec ce principe, puisqu’il faut s’assurer de bien dépenser les deniers publics. Par contre, il aimerait voir des modifications à la loi.

Il faudrait qu’on ait à choisir le plus bas soumissionnaire, mais qu’on puisse aussi éliminer certains entrepreneurs de la liste. Si nous avons eu des problèmes avec eux dans le passé, la Ville pourrait passer au suivant même si le coût est un peu plus élevé , explique-t-il.

Jean-François Gosselin (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Pas de pro shop

Autre problème, le local qui abritait le pro shop, pour l'aiguisage des patins et l’achat d’équipements, est vacant depuis plus d’un an.

Un entrepreneur avait une entente avec Hockey Beauport et souhaitait occuper l’espace. Le dossier a été transféré à la Ville de Québec, mais il n’y a pas eu de suite.

Ça fait des mois que j’attends. Il n’y a eu aucun avancement avec le dossier du pro shop. Pour ma part, j’arrête. Je n’ai plus d’intérêt pour ce projet , affirme l’entrepreneur, qui désire conserver l’anonymat.

Jean-François Gosselin dénonce également cette situation.

Le pro shop est dans le stationnement. Le fournisseur est installé dans le stationnement avec sa remorque. Il aiguise les patins dans le stationnement. Ce n’est pas à la hauteur du calibre de l’infrastructure qu’on a à Marc-Simoneau , lance-t-il.

Le conseiller municipal de Québec 21 responsable des loisirs et des sports affirme que faire en sorte que le service soit offert à l’intérieur fait partie de ses priorités.