Journée de grève des fonctionnaires du SFPQ dans l’Est-du-Québec

Le mandat de grève dont ils se sont dotés en est un de 10 jours de grève à être exercés au moment opportun. Il s'agit de la première de ces journées. 55 % des membres ont utilisé leur droit de vote, et de ceux-ci, 81 % ont voté en faveur du mandat de grève.

Dans l’Est-du-Québec, des travailleurs de Rivière-du-Loup, Baie-Comeau, Rimouski, Sept-Îles, Caplan, Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé se mobilisent ce mercredi en lien avec cette grève.

Des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont marché dans les rues de Gaspé ce mercredi. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

La présidente régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ pour le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Céline Bonneau, représente plus de 3000 travailleurs. Elle était sur la ligne de piquetage à Baie-Comeau mercredi matin. Elle souhaite que les salaires soient concurrentiels pour attirer et retenir la main-d'œuvre.

On a un manque criant de personnes dans les ministères. Le gouvernement a de la difficulté à recruter et à garder la main-d'œuvre. Par exemple, on a des gens qui viennent travailler au ministère des Transports et après, ils quittent pour travailler dans des entreprises privées , explique Mme Bonneau.

Céline Bonneau, présidente régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) pour le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

La vice-présidente à l'exécutif national du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ , Nathalie Garvin, était présente à Rivière-du-Loup pour accompagner près de 200 grévistes. Elle souhaite l’équité salariale avec les autres milieux de travail.

On est en année d’élection. On se dit que c’est le moment parfait pour tenir nos moyens d'action. On va être patients. On veut l’équité avec les autres réseaux, pas plus, pas moins. On se dit que là, c’est le bon moment pour tenir ces moyens d’action là , dit Mme Garvin.

Nathalie Garvin, vice-présidente à l'exécutif national du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) (archives). Photo : SFPQ

Les négociations entre le gouvernement et le Syndicat achoppent sur la question des salaires. Mais, les représentants syndicaux invitent le Conseil du Trésor à revenir à la table de négociations pour faire une offre.

[Le gouvernement Legault] doit reconnaître que son personnel mérite d’être mieux valorisé et respecté pour le travail accompli , déclare par écrit Nathalie Garvin.

La présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel, a indiqué mercredi que les négociations avec les représentants du syndicat se poursuivaient et qu’elle était très, très confiante de trouver des solutions.

La convention collective des travailleurs est échue depuis le 1er avril 2020.

À l’échelle du Québec, il s'agit en majorité d'employés de ministères et d'organismes gouvernementaux, comme la Régie de l'assurance-maladie et la Société de l'assurance-automobile.

Des services essentiels continuent d'être assurés dans certains secteurs par environ 4000 fonctionnaires, comme les tribunaux.

Céline Bonneau affirme qu’une deuxième journée de grève n’est pas prévue pour l'instant, mais qu’ils n'hésiteront pas à en organiser une si nécessaire.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et de Patrick Bergeron