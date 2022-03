Jusqu’à 50 000 $ pour aider la police de Toronto à trouver des fugitifs

Des récompenses allant jusqu’à 50 000 dollars sont désormais offertes pour toute information menant à l’arrestation de deux hommes recherchés dans le Grand Toronto. Ces hommes sont des suspects dans le cadre de deux enquêtes distinctes sur un homicide et une tentative de meurtre.

Un représentant du programme Bolo, qui vise à amplifier les noms et informations de personnes recherchées par la police, a annoncé les récompenses aujourd’hui en conférence de presse aux côtés des enquêteurs du Service de police de Toronto.

« Nous espérons que cette récompense va inciter les gens à venir de l’avant pour appréhender cet homme dangereux. » — Une citation de Les Dunkley, enquêteur au Service de police de Toronto

La première récompense de 50 000 dollars est offerte en lien avec un meurtre qui a eu lieu le 6 septembre 2015, vers minuit. Russell Sahadeo, un homme de 23 ans, a été poignardé à mort au parc Noble, près des rues Scarlett et Eglinton Ouest.

Deux suspects ont été identifiés à la suite de l’enquête. L’un d’eux s’est rendu à la police, mais le deuxième suspect est toujours en liberté. L’enquêteur Les Dunkley est responsable du dossier.

L’homme recherché est Ton Quoc-Hoang Ngo, également connu sous le nom de Tommy Ngo. Il a 27 ans et il est accusé de meurtre au deuxième degré , dit-il.

Les enquêteurs croient que ce suspect se trouve toujours dans la région du Grand Toronto.

La deuxième récompense de 50 000 dollars est offerte en lien avec Usman Kassim, un homme de 40 ans de Toronto. Il est recherché en vertu de plusieurs mandats d’arrêt pancanadiens dans le cadre de plusieurs enquêtes différentes.

« Ces deux enquêtes ne sont pas du tout liées, mais ce sont deux exemples de personnes qui se cachent de la police. » — Une citation de Michelle Oleszebski, enquêteuse au service de police de Toronto

Usman Kassim fait face à une multitude de chefs d’accusation en lien avec plusieurs incidents différents. Il est accusé entre autres de tentative de meurtre, de menace de mort et de fuite de la police.

Usman Kassim est également connu sous les noms de Oltunde Adeniyi, Steven Matturie et Roman. Ses dernières adresses connues étaient à Woodbridge et à Toronto.

Michelle Olszebsky est l’enquêteuse responsable de cette affaire.

Nous croyons qu'Usman Kassim est toujours dans la grande région de Toronto. À ce jour, nous n’avons eu aucune coopération de la famille et nous espérons que la communauté va pouvoir nous aider dans ce dossier , dit-elle.

Le programme Bolo a été lancé en 2018 et prévoit diffuser les photos et les noms de Tommy Ngo et Usman Kassim sur des plateformes de publicité traditionnelle ainsi que dans les réseaux sociaux.

La police indique par ailleurs que les Torontois doivent composer le 911 s’ils voient l’un de ces hommes, et que toute personne qui offre de l’aide à l’un d’eux pourrait faire face à des accusations de complicité après le fait.

Toute personne ayant des informations devrait contacter la police directement, ou l’organisme Échec au crime si elle veut garder l’anonymat. Les deux récompenses sont offertes jusqu’au 30 septembre 2022.