La province veut agrandir l’Hôpital Concordia pour combler les retards de chirurgies

Le dernier rapport de l’organisme Doctors Manitoba, publié en mars, indique que le retard des opérations chirurgicales et des procédures de diagnostics a atteint près de 168 000 cas dans la province. Il s'agit d'une augmentation de plus de 6300 cas par rapport à l'estimation du mois dernier.

L'agrandissement de l'Hôpital Concordia permettra principalement d’augmenter la capacité de prise en charge des opérations orthopédiques de la hanche et du genou.

Le groupe de travail a dirigé un travail essentiel en partenariat avec les chefs des soins de santé du Manitoba pour trouver des solutions qui aideront à réduire les retards dans les opérations chirurgicales et les procédures causés par la pandémie , souligne Audrey Gordon.

Plus précisément, l'Hôpital Concordia, la référence au Manitoba pour les opérations de remplacement des articulations, augmentera sa capacité jusqu'à 1000 interventions chirurgicales par an.

La ministre de la Santé Audrey Gordon précise l'ouverture d’une cinquième salle d’opération et de quatre lits d'hospitalisation ainsi que l'embauche de personnel soignant, dont un chirurgien orthopédiste.

Le chirurgien orthopédique Peter MacDonald qualifie cette annonce d' initiative particulièrement importante pour aller de l'avant .

La Fondation Concordia dirigera la collecte de fonds pour soutenir les rénovations et les améliorations nécessaires dans l’hôpital, afin d’augmenter sa capacité en matière d'opérations de remplacement d'articulation.

Le président de la Fondation, Roger Gripp, croit que ce projet profitera aux patients pour les années à venir .

Amélioration de l'évaluation de la colonne vertébrale

Cette annonce fait suite à une série d’autres mesures que le gouvernement souhaite mettre en place dans les prochains mois.

En effet, la province investit également 400 000 $ pour améliorer l'accès aux soins pour environ 900 Manitobains souffrant de maux de dos et qui attendent actuellement une évaluation par la Spine Assessment Clinic, signale Audrey Gordon.

Selon la province, environ 90 % des patients de cette clinique pourraient être soulagés par des traitements autres qu'une opération chirurgicale, tels que la physiothérapie, la chiropractie ou d'autres solutions de gestion de la douleur.

Audrey Gordon prévoit que ces ressources seront mises en place au cours des prochains mois, dans le but de réduire la liste d'attente pour l'évaluation de la colonne vertébrale pour ces patients d'ici le printemps 2023.

Par ailleurs, elle confirme l’achat d'unités mobiles de tomodensitométrie et d'IRM à Winnipeg. Une fois pleinement opérationnelles, les unités seront en mesure de fournir plus de 11 600 tomodensitogrammes et 7200 IRM par an, selon les estimations de la province.

La province a aussi annoncé qu’elle s’attaquait à la capacité opérationnelle des opérations de la cataracte au Centre de soins Misericordia et celle des opérations de la colonne vertébrale à travers un projet pilote avec Sanford Health, dans le Dakota du Nord.

Réactions mitigées

Le directeur provincial de l'organisation Manitoba Health Coalition, Thomas Linner, estime que le gouvernement manque de transparence et devrait s’assurer de rattraper le retard.

Thomas Linner ajoute que le gouvernement, sans plan réel, a réagi parce qu'il subit des pressions.

Il n'y avait pas d'informations concrètes et pas de solution pour le futur. Le gouvernement doit travailler sur un plan de ressources humaines, avoir des infirmières pour le système de santé publique , avance M. Linner.

Le président de Doctors Manitoba, Kristjan Thompson (archives) Photo : Gracieuseté de Doctors Manitoba

Par courriel, le président de Doctors Manitoba, qui représente 4000 médecin dans la province, le Dr Kristjan Thompson s'est dit encouragé par les mesures concrètes annoncées , mais concède qu'il faudra encore beaucoup de travail et d'investissement pour éliminer l'arriéré des chirurgies .

En attente d'une opération pour ses genoux depuis plus d’un an, René Comeault espère que le gouvernement tiendra sa promesse.

On va voir si ça va se passer. J'espère que c'est vrai. Je sais qu'il y a du monde qui attend depuis plus longtemps que moi, mais on a besoin de résoudre toute l'affaire parce qu'il y a du monde en panne , dit-il.

Une transition graduelle vers un retour à la normale pour le personnel soignant

Par ailleurs, la ministre de la Santé souligne que les travailleurs de la santé qui ont été déployés pendant la pandémie continuent de retourner vers leurs postes d’attache.

Il y a actuellement 146 membres du personnel réaffectés ou redéployés, ce qui est le nombre le plus bas depuis la troisième vague, en juillet 2021, précise la province.

À titre d’exemple, les services d'endoscopie et de chirurgie bariatrique ont été entièrement rétablis au niveau prépandémique depuis la semaine dernière.

Avec des informations d'Émile Lapointe et de Julien Sahuquillo