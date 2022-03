Ukraine : Michelle Bachelet évoque de possibles « crimes de guerre »

On fait aussi de l’information en format collation.

Les attaques à l'aveugle et à grande échelle menées par les forces armées russes pourraient être des crimes de guerre , a lancé Mme Bachelet devant le Conseil des droits de l'homme.

Elle a usé du conditionnel par convention, les crimes de guerre devant être prouvés devant un tribunal. L'ancienne présidente du Chili n'a laissé aucun doute sur le fait qu'elle estime que la Russie est la principale fautive, même si elle n'a pas totalement dédouané les forces ukrainiennes.

Mme Bachelet a notamment rappelé que les forces armées russes ont attaqué et bombardé de nombreuses villes en Ukraine, et elle a aussi détaillé les attaques contre des infrastructures de santé.

« La destruction massive d'objets civils et le nombre élevé de victimes civiles indiquent fortement que les principes fondamentaux de distinction [entre cibles militaires et les civils, NDLR], de proportionnalité et de précaution n'ont pas été suffisamment appliqués. » — Une citation de Michelle Bachelet, haute-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU

La terreur et l'agonie vécues par le peuple ukrainien sont ressenties dans le monde entier. Il veut que la guerre s'arrête, revenir à la paix, à la sécurité et à la dignité humaine. Et il est grand temps que son appel soit entendu , a-t-elle ajouté, appelant Moscou à agir immédiatement pour retirer ses troupes du territoire ukrainien .

Mme Bachelet s'est inquiétée de l'utilisation d'armes à forte puissance et à large rayon d'action dans les zones peuplées, qui provoquent des dommages massifs sur des objets civils .

Elle a souligné que ses services avaient des allégations crédibles, selon lesquelles les forces armées russes ont utilisé des armes à sous-munitions dans des zones peuplées au moins 24 fois . Ses services enquêtent pour vérifier si l'armée ukrainienne a aussi utilisé ce type d'armes.

Ni Moscou ni Kiev n'adhèrent à la convention qui interdit l'usage de ces armes considérées comme particulièrement meurtrières et dangereuses pour les civils parce que, très souvent, elles n'explosent pas tout de suite et deviennent des mines.

Victimes civiles et infrastructures de santé

Mme Bachelet a aussi dressé un tableau détaillé des attaques contre les structures de santé. Quelque 77 ont été endommagées, dont 50 hôpitaux, et une dizaine de ces structures ont été totalement détruites.

Mais elle estime que le nombre réel est probablement considérablement plus élevé .

C'est aussi le cas pour le nombre de civils tués, dont le Haut-Commissariat tient un décompte précis et lugubre depuis le 24 février.

Selon ces chiffres, au 29 mars, 1189 civils, y compris 98 enfants, sont morts en Ukraine.

Ce bilan est toutefois bien inférieur à la réalité puisque ses équipes n'ont pas accès directement aux endroits les plus exposés comme Marioupol (sud-est de l'Ukraine). Le Haut-Commissariat y a repéré récemment, grâce à des images satellites, la présence de fosses communes.

Les autorités ukrainiennes évoquent 5000 à 10 000 morts dans ce seul port, assiégé depuis des semaines.

Les civils subissent des souffrances incommensurables et la crise humanitaire est critique , a insisté Mme Bachelet, soulignant que les populations manquent souvent de produits de première nécessité.

Mais avant tout, elles ont besoin que les bombes cessent de tomber et que les armes se taisent , a plaidé la haute-commissaire.