Les deux députés de l’Alliance des gens du N.-B. rejoignent les rangs conservateurs

Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et député de Fredericton Grand-Lake, Kris Austin, a annoncé sa démission comme chef de ce parti, démission qui entrera en vigueur le 31 mars.

En rien cette décision n'affaiblit ma voix pour les résidents de ma circonscription , a-t-il déclaré.

Il était accompagné par la députée de Miramichi Michelle Conroy et par le premier ministre Blaine Higgs.

Ce dernier a indiqué que son parti a toujours été ouvert à la diversité, en faisant référence au passage de Dominic Cardy du Nouveau Parti démocratique NPD au Parti progressiste-conservateur en 2017.

Il a affirmé accueillir les deux nouveaux venus avec humilité.

Élections Nouveau-Brunswick a indiqué avoir reçu une demande pour annuler l'enregistrement de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick de façon officielle, 12 ans après sa création.

La question du bilinguisme

Avant même qu'on lui pose la question, le premier ministre a tenu à souligner que les deux nouveaux venus se joignent au Parti en acceptant de respecter la constitution du Parti, dont l'un des articles assure le respect de l'égalité des deux communautés linguistiques.

Le premier ministre Blaine Higgs accueille les deux députés de l'Alliance des gens dans son parti. Photo : Radio-Canada

« Je veux assurer nos membres et les Néo-Brunswickois qu’ils nous rejoignent en respectant les règles de notre parti. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick n’a jamais pris position contre le bilinguisme, mais s’est souvent montrée hostile à certains dossiers touchant les questions francophones.

Kris Austin a déjà indiqué qu’il serait favorable à une fusion des deux réseaux de santé, à la fin de la dualité dans le transport scolaire et à l’abaissement des exigences linguistiques dans la fonction publique, par exemple pour les ambulanciers. L'Alliance s'est aussi prononcée en faveur de l'abolition du Commissariat aux langues officielles.

En 2018, devant la possibilité d’une coalition entre les conservateurs minoritaires et l’Alliance des gens, plusieurs organismes et personnalités francophones avaient publié une lettre ouverte dénonçant les positions de l’Alliance.

Mercredi, Kris Austin a voulu se montrer rassurant, mais il a ajouté qu’il y avait toujours des enjeux sur l’application de certaines mesures liées au bilinguisme.

Le chef de l'Alliance des gens, Kris Austin, devient un député progressiste-conservateur. Photo : Radio-Canada

J’ai toujours appuyé le bilinguisme, je pense que ceux qui disent que je ne le soutiens pas sont dans les médias, mais personnellement j’ai toujours appuyé le bilinguisme. J’ai certainement eu des problèmes sur son application à certaines occasions. Mais en fin de compte, le bilinguisme est une partie importante du Nouveau-Brunswick et ça doit être appliqué d'une façon qui représente tous les Néo-Brunswickois et respecte les droits des francophones et des anglophones , a-t-il déclaré.

Mais cela ne rassure pas le député libéral Robert Gauvin. Ce dernier a quitté les rangs conservateurs en 2020, après la menace du gouvernement de fermer plusieurs hôpitaux ruraux. Il confie qu'il ne s'est pas toujours bien senti en tant que francophone au sein du Parti progressiste-conservateur et ajoute qu'il n'est pas rassuré par l'intégration des deux députés.

En acceptant ces gens-là dans le Parti, on vient de prendre un énorme recul au Nouveau-Brunswick. On peut essayer de le vendre comme on veut [...] je ne peux pas accepter ça et je ne peux pas comprendre , indique M. Gauvin.

Un caucus ouvert

Blaine Higgs a expliqué avoir rencontré les membres de son caucus cet après-midi pour les rassurer. Il a indiqué que le caucus était excité d’accueillir de nouveaux membres, mais que ses membres actuels comprennent aussi que certaines questions pourraient être soulevées en lien avec l’intégration des deux alliancistes.

Le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, s’est dit enchanté de la dissolution du parti. Il tient aussi à rassurer les francophones.

Mon message aux francophones est que ça va donner une occasion à travailler avec mes collègues de l’Assemblée législative, de faire la promotion des langues, de les sensibiliser de l’importance de la richesse de ce qui se passe ici au Nouveau-Brunswick sur le dossier des langues officielles , a-t-il dit.

Une « décision stratégique », estime Roger Melanson

Le chef intérimaire du parti Libéral, Roger Melanson, semblait visiblement secoué par cette annonce. Si tout le caucus est d’accord avec ceci, c’est préoccupant , a-t-il lancé.

« Là on voit les vraies couleurs de Blaine Higgs. On disait toujours que Kris Austin disait que ce Blaine Higgs pensait. Bien là ça va être la même équipe officiellement et formellement. » — Une citation de Roger Melanson, chef par intérim du parti Libéral provincial

Il a aussi vertement critiqué Daniel Allain. Il remet en cause ses vraies valeurs et ses vrais principes , se demandant s'il est réellement d'accord avec ce qui vient de se produire aujourd'hui .

D'après lui, il est question d’une décision stratégique visant à regrouper les candidatures de droite idéologiquement en vue des élections partielles à Miramichi le 20 juin prochain.

Le chef du parti Vert, David Coon, a dit avoir été pris de court par la nouvelle. Il éprouve un peu d'inquiétude que les conservateurs vont prendre une position plus extrême sur la question des droits des francophones .

À son avis, son parti est dorénavant le seul en mesure de rassembler toute la population néo-brunswickoise.

Avec des informations d'Alix Villeneuve