Simple Plan, Laurence Jalbert et Paul Daraîche à H2O Le festival

Le passage du groupe de pop punk québécois Simple Plan sur la scène à Amos a été annoncé. Le groupe devait être du festival en 2020, mais celui-ci avait été annulé en raison de la pandémie.

Il s’agit d’ailleurs de la première programmation complète de l’événement depuis 2019.

On est contents d’avoir fait des choses particulières en 2020 et 2021, mais là, on est super fébriles de pouvoir faire l’édition complète. C’est pour ça que les gens s’impliquent dans le festival. On est contents parce qu’on travaille fort, et notre plaisir c’est de pouvoir annoncer ça et d’organiser ça, puis de voir le bonheur des gens quand ils viennent aux soirées , fait valoir le président Richard Deshaies.

Le président de H2O Le festival Richard Deshaies lors de l'annonce mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Trois soirs de spectacles

Trois soirs de spectacles sont d’ailleurs prévus pour le 15e événement de H2O Le festival qui se déroulera du 14 au 17 juillet à Amos. Ils seront tous présentés sur la grande scène de l’agora naturelle.

Des airs de country retentiront avec Paul Daraîche, sa fille Émilie, Annie Blanchard, Laurence Jalbert et Irvin Blais. Le groupe a cappella QW4RTZ fait aussi partie de la programmation avec Rouge Pompier, Yelo Molo et Valaire. Des groupes régionaux seront aussi ajoutés en mai.

Laurence Jalbert, en performance à JS Tendresse spéciale ADISQ. (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

Richard Deshaies a mentionné en conférence de presse que les membres de l'équipe ont multiplié les efforts pour offrir une programmation variée alors que plusieurs artistes préféraient donner des spectacles en salle ou étaient en réflexion.

Habituellement, on a terminé bien avant Noël et les derniers contrats se sont signés la semaine dernière. Ce n'est pas une blague , a-t-il dit.

Un festival accessible

Mais il s’agit de la plus importante programmation musicale présentée par H2O Le Festival.

Depuis 15 ans, on a commencé tout petit, on a grandi et cette année, c’est le plus gros budget de l’édition du festival en ce qui concerne la musique. On est un organisme à but non lucratif, donc on réinvestit. On y va de manière responsable et on augmente chaque année, mais là, on a monté deux marches d’un coup, si ce n’est pas trois , affirme Richard Deshaies

Les passeports (Loufto) seront en vente dès 13 heures ce mercredi, mais les billets vendus pour un seul soir seront disponibles dès le 15 juin. L’accessibilité demeure une valeur importante pour l’organisation.

Ça fait partie intégrante de la mission du festival. À 45$ pour toute la brochette d’artistes qu’on a nommés, ça fait 15$ par soir, je pense qu’on a atteint notre mission , souligne Richard Deshaies.

H2O le Festival en 2016 à Amos Photo : Louis Jalbert

Le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, a salué ce retour en force de H2O Le Festival.

C’est le festival familial par excellence en Abitibi-Témiscamingue. Pour nous, c’est le retour postpandémique. On espère que les gens vont participer, va se procurer leur Loufto le plus tôt possible parce que c’est moins dispendieux, et c’est vraiment une superbe programmation , a-t-il lancé.

La programmation complète avec toutes les activités sera dévoilée au mois de mai.