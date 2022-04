Radio-Canada annonce les 5 finalistes de son Prix de la nouvelle 2022

Les nouvelles inédites de Julie Bosman, de Daniel Chouinard, de Jean Grandmont, de Frédéric Hardel et d'Andrée-Anne Tardy ont été choisies parmi plus de 800 textes soumis au concours cette année. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé le 28 avril.

La liste des finalistes de langue anglaise (CBC Short Story Prize) a été dévoilée jeudi sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

Voici les finalistes :

Julie Bosman pour Une main tendue dans le parking du Husky à Prince George

Julie Bosman est en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Luc Querry

Julie Bosman a grandi à Mont-Saint-Hilaire et vit à Montréal depuis trois décennies. Elle travaille dans les médias écrits depuis 20 ans. Participant depuis une quinzaine d’années aux Prix de la création de Radio-Canada, elle s'est taillé une place dans la liste préliminaire du Prix de poésie en 2019.

Bien qu’elle n’ait pas grandi entourée de livres, du plus loin qu’elle se souvienne, Julie a toujours écrit. Son rêve de publier est devenu réalité en 2017, année où elle a fait paraître son recueil de nouvelles Nous sommes bien seules chez Leméac.

« J’aime que les nouvelles permettent de commencer et de finir souvent, pour reprendre une expression d’André Carpentier. J’aime leur liberté et leurs exigences. Je recommande la lecture des recueils de la Québécoise Julie Bouchard, qui a d’ailleurs remporté deux années de suite le Prix de la nouvelle Radio-Canada. » — Une citation de Julie Bosman

Sa nouvelle Une main tendue dans le parking du Husky à Prince George fait partie d’un roman qu’elle espère terminer cette année. L’écriture de ce texte lui est venue aisément, avec l’aide de souvenirs flous, d’une lettre jamais envoyée, d’imagination et de la lecture du livre Highways and Dancehalls de la Canadienne Diana Atkinson!

Daniel Chouinard pour Renoncer?

Daniel Chouinard est en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Michel Legendre

Âgé de 58 ans, Daniel Chouinard est né en banlieue de Québec et vit depuis près de 40 ans à Montréal. Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale du Québec, il participe régulièrement aux concours de Radio-Canada depuis 2014. Il avait d’ailleurs soumis sa nouvelle Renoncer? l’an dernier, mais sans succès. Il admet que son plus grand défi a été de se mettre dans la peau d’une femme de 10 ans plus jeune que lui et de rendre ce personnage crédible.

Grandissant dans une famille où le savoir, les études et la culture étaient valorisés, il se rappelle avoir enfilé les Bob Morane à l’adolescence, sa première expérience du pouvoir de la fiction. C’est dans la vingtaine qu’il s’est intéressé sérieusement à l’écriture.

Celui qui a publié quelques nouvelles dans des revues espère que cette place de finaliste l’aidera à faire publier son roman, qui jusqu’ici, n’a pas trouvé de maison d’édition.

Jean Grandmont pour Chairs chaudes et viandes froides

Jean Grandmont est en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Jean Grandmont

Jean Grandmont est né à Sorel en 1965. Si l’éducation était fortement encouragée dans sa famille, la bibliothèque n’était que décorative. Professeur de philosophie jusqu’à récemment, il profite de sa retraite pour lire davantage, et écrire, parfois.

Deuxième fois finaliste en autant de participations – sa nouvelle Machinerie l’an dernier s’était aussi glissée dans les 5 meilleures –, Jean Grandmont écrit depuis peu. C’est le décès de sa mère, en 2018, qui l’a poussé à écrire un premier récit, pour ne pas oublier. D’autres ont ensuite suivi. Porté à s'attribuer l’épithète d’imposteur, il voit ici une invitation à poursuivre avec un peu moins de gêne son plaisir à donner de la vie à ces personnages qui s’agitent dans sa tête.

« Est-ce que je me convaincrai un jour que je n’ai pas à être Flaubert ou Ferron pour oser proposer mes petites histoires? Je ne sais pas, mais je mentirais si je disais que l’aventure ne me tente pas. » — Une citation de Jean Grandmont

Frédéric Hardel pour Pour faire des pickles...

Frédéric Hardel est en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Martin Perron

Né à Montréal en 1974, Frédéric Hardel a vécu les 12 dernières années à Sainte-Angèle-de-Mérici, au Bas-Saint-Laurent, où il avait une fermette, tout en travaillant comme bibliothécaire au Cégep de Rimouski. De retour à Montréal l’an dernier, il travaille comme bibliothécaire à la bibliothèque Frontenac.

Il a participé à quelques reprises aux Prix de la création, atteignant la courte liste en 2007.

« C’est flatteur de se faire dire que l’on a du talent par des amis ou des membres de la famille à qui l’on montre ses textes, mais… il restera toujours un doute sur leur subjectivité, consciente ou pas! Être reconnu par le Prix de la création Radio-Canada, c’est voir son texte être choisi parmi des centaines, de manière anonyme, par des gens qui ne vous connaissent pas. » — Une citation de Frédéric Hardel

Présentement en écriture de son premier recueil de nouvelles, il y voit un encouragement réel à continuer à écrire, à y mettre le temps et les efforts. Si quelques nouvelles sont terminées, la suite se fait attendre. Je procrastine! Il y a tant de vidéos drôles à regarder sur Internet!

Le finaliste qualifie sa nouvelle de grand bricolage , lui qui tenait à donner un point de vue contemporain et quelque peu indigné sur l’histoire d’Annie Edson Taylor, mais qui voulait aussi imaginer comment elle se sentait au moment de son exploit.

Andrée-Anne Tardy pour La chambre de Jeanne

Andrée-Anne Tardy est en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021. Photo : Maryse Frappier

Andrée-Anne Tardy a 32 ans et habite Boucherville, où elle a grandi. Détentrice d’une maîtrise en littérature, la finaliste travaille en rédaction dans le milieu philanthropique. Elle a participé à quelques reprises aux Prix de la création et a fait partie de la liste préliminaire du Prix de la nouvelle l’an dernier.

« C’est la réalisation d’un rêve, vraiment. C’est peut-être la tape dans le dos qu’il me fallait pour recommencer à accorder une plus grande place à l’écriture créative dans ma vie. » — Une citation de Andrée-Anne Tardy

Celle qui se qualifie de lectrice de la pire espèce depuis ses études se dit extrêmement capricieuse et exigeante, ne terminant qu’un livre sur les dix qu’elle a commencés. Sa maîtrise en littérature a aussi eu un effet sur son écriture : elle suranalyse et craint davantage l’erreur.

Pour La chambre de Jeanne, j’ai voulu prendre plus de risques et créer des images qui me plaisaient vraiment. "Le jour a étendu des migraines sur sa peau." Mon cerveau disait "Non, ça ne se peut pas," mais mon cœur disait "Oui!" J’ai travaillé fort pour écouter mon cœur.

La personne gagnante remportera, en plus de la publication de son texte sur le site de Radio-Canada : une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.