Magna International ouvrira une usine à Chatham-Kent

On fait aussi de l’information en format collation.

La nouvelle installation fabriquera des boîtiers de batterie pour le modèle de véhicule Ford F-150 Lightning et créera jusqu'à 150 nouveaux emplois.

Nous venons à Chatham avec de nouvelles possibilités d'emploi dans le domaine d'une nouvelle technologie passionnante qui offre un grand potentiel de croissance , a déclaré le directeur général de Magna's Formet Industries, Mark Johnson, dans un communiqué de presse.

L'entreprise va investir 50 millions de dollars, précise dans un courriel la directrice des communications externes, Louise Colledge.

La plus grande nouvelle, c'est qu'ils ont choisi Chatham-Kent , se réjouit le maire de la municipalité, Darrin Canniff. Il est content de cet investissement qui, dit-il, sera profitable à l'ensemble de la communauté.

Selon le maire, l'entreprise Magna va s'installer à Chatham-Kent au début du mois d’avril. Cette usine va créer d'excellents emplois, dans un secteur en pleine croissance, avec une entreprise fantastique et très bien établie, et démontre l'engagement de notre communauté à soutenir l'investissement dans la fabrication innovante , souligne-t-il.

Le processus de formation de futurs employés sera bientôt lancé. La production devrait commencer à l'automne de cette année , précise M.Canniff.

« Nous sommes tout à fait prêts à ouvrir les portes à tout autre fabricant qui souhaite venir ici. » — Une citation de Darrin Canniff

Nous sommes enthousiastes à l'idée de construire un avenir ici , conclut le maire.

Selon le rédacteur en chef de L'Annuel de l'automobile, Benoit Charette, le choix de Chatham-Kent est stratégique.

Je suis certain que Magna a déjà entrepris de parler à tout le monde , rassure-t-il.

Le géant de la production de diverses pièces automobiles s’installe ainsi près de grandes entreprises productrices de voitures électriques.

« Comme l'Ontario a annoncé de toutes parts qu’on allait prendre le virage électrique, c’est normal qu’on s’installe là tout près des compagnies qui vont fabriquer (des voitures électriques). » — Une citation de Benoit Charette

Selon M. Charette, Magna International a la capacité de produire et satisfaire plusieurs commandes à la fois.

Magna est reconnu pour être très polyvalent à ce chapitre-là , conclut-il.

« Une fois qu’on fabrique des pièces pour un véhicule électrique, peu importe pour laquelle des compagnies on travaille, on est capable de les fabriquer pour tout le monde. » — Une citation de Benoit Charette

À lire aussi : Plus de 5 milliards $ pour créer la première usine de batteries d’auto au Canada

La nouvelle installation de Chatham-Kent aura une superficie d'environ 15 800 m2.

Magna est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de l'industrie automobile depuis 60 ans. Il est présent dans 28 pays et compte plus de 158 000 employés.