Plus de 20 000 fonctionnaires en grève au Québec

Sans convention collective depuis maintenant deux ans, quelque 23 000 fonctionnaires affiliés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont mis leur menace à exécution mercredi en tenant une première journée de grève.

Ils reprochent au gouvernement Legault de ne pas leur avoir présenté d’offres salariales suffisamment élevées pour absorber les effets de l’inflation et favoriser l’attrait et la rétention de la main-d'œuvre.

C’est au niveau monétaire que le point achoppe surtout. Au niveau de la table de négociation, M. Legault et Mme LeBel n’offrent pas assez pour nos gens , indique en entrevue à Radio-Canada le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ , Christian Daigle.

Christian Daigle invite le gouvernement Legault à bonifier les offres salariales faites à ses membres. Photo : Radio-Canada

On est les plus bas salariés du réseau public , ajoute-t-il. On se doit d’avoir des offres salariales qui sont décentes, qui vont permettre à nos gens de se maintenir, mais qui vont surtout permettre d’attirer de nouvelles personnes dans la fonction publique.

La grève de mercredi concerne l’ensemble des employés de soutien qu’on retrouve dans les différents ministères et organismes publics. Cela inclut notamment les agents de bureau, les préposés aux renseignements, les agents de secrétariat ainsi que les techniciens en administration et en informatique.

Services affectés

Christian Daigle affirme que le mouvement de contestation touche directement certains services offerts à la population, en particulier dans les centres d’appels de Services Québec, de la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ et de la Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ .

Les membres du SFPQ réclament de meilleures conditions salariales. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Des employés des palais de justice (huissiers-audienciers, greffiers, adjoints à la magistrature, etc.] observent une journée de grève, précise le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ .

Sur les 27 000 employés de l’État représentés par ce syndicat, environ 4000 sont tout de même rentrés au travail mercredi afin d’assurer les services essentiels.

LeBel optimiste

La présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel, a indiqué mercredi que les négociations avec les représentants du syndicat se poursuivaient et qu’elle était très, très confiante de trouver des solutions.

Sonia LeBel croit que la poursuite des négociations avec les représentants du SFPQ va permettre de «trouver des solutions». (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mme LeBel s’est défendue de chercher à sacrifier les fonctionnaires affiliés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ en ne leur offrant pas des augmentations de salaire aussi élevées que celles ayant été consenties à d’autres employés du secteur public, dont les préposés aux bénéficiaires et les éducatrices en Centre de la petite enfance CPE .

L’ensemble de la fonction publique a été bien traité et va être bien traité. On va continuer à faire de même. Il y a également, aux tables de négociations, tout ce qu’il faut pour trouver des voies de passage à leurs demandes , a déclaré la ministre lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

La journée de grève survient à la veille du deuxième anniversaire de la fin de la convention collective des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ .

