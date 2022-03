L’équipe du Bordel ouvrira un deuxième cabaret humoristique à Montréal

On retrouve derrière cette expansion les instigateurs de la première heure du Bordel : les humoristes et copropriétaires François Bellefeuille, Charles Deschamps, Laurent Paquin, Louis-José Houde, Martin Petit et Mike Ward.

Je ne peux pas être plus heureux, a réagi François Bellefeuille. C'est comme si le rêve qu'on avait il y a plus de sept ans se concrétise davantage.

On espère être une espèce de bougie d'allumage pour plusieurs humoristes, qui vont continuer à s'améliorer en jouant aux Bordels et à être de plus en plus connus, ajoute-t-il. Être humoriste, ça s'apprend en étant devant un public.

Les lundis, mardis et mercredis au Bordel 2 seront consacrés à une nouvelle soirée, intitulée 60 minutes avec, qui présentera chaque soir un spectacle d’une heure d’un ou une humoriste d’expérience, précédé d’une première partie de 15 minutes.

Les créateurs du Bordel Comédie Club de Montréal. Photo : Radio-Canada

Les jeudis, vendredis et samedis feront place aux fameuses soirées Comédie club qui ont fait la réputation du Bordel, avec une programmation mystère mêlant chaque soir des artistes de la relève et des humoristes qu'on connaît plus. Ces trois soirées supplémentaires permettront aux fans du concept d’avoir accès à plus de billets, qui s’envolent généralement comme des petits pains chauds dès leur mise en vente.

Les dimanches au Bordel 2 seront consacrés à l’enregistrement du très populaire balado Mike Ward sous écoute. Finalement, Le Gong Show sera de retour et sera diffusé sur le web. Dans cette compétition, le meilleur et le pire de la relève tenteront d’impressionner trois juges, dont Charles Deschamps et Antoni Remillard.

Une formule à succès

La proximité entre les deux salles permettra aux humoristes de se produire sur les deux scènes dans une même soirée. Le Bordel 2 permettra d'accueillir 25 % de personnes que son aîné, dans lequel peuvent tenir une centaine de spectateurs et de spectatrices.

Jusqu'à la pandémie, on a été sold out à chaque spectacle, sans vraiment payer de publicité. C'est assez fou! , souligne François Bellefeuille.

Selon Charles Deschamps, ce succès s'explique par la capacité que le Bordel a eue de répondre aux besoins de l'industrie et à ceux du public d'aller voir des spectacles pas trop chers et de découvrir des humoristes .

Malgré la création du Bordel 2, on pense qu'on ne sera même pas encore capable de répondre à la demande , ajoute-t-il.

Les fondateurs du Bordel ont signé pour le local dans lequel le Bordel 2 s'apprête à ouvrir ses portes un mois avant le début de la pandémie. Ce contexte a compliqué la réalisation du projet en provoquant des problèmes d'approvisionnement de matériaux et de hausse des coûts de la main-d'œuvre.

Toutefois, la pandémie n'a pas mis un frein au projet, elle a juste retardé l'ouverture du Bordel 2. Notre but n'est même pas de faire de l'argent, c'est d'offrir de quoi au public et du temps de qualité sur scène aux artistes , dit Charles Deschamps.

Depuis l'ouverture du Bordel, plusieurs comédie clubs ont éclos au Québec. Même si le Bordel attire un public venu de loin, la concurrence ne fait pas peur aux copropriétaires. Notre compétition, ce sont les autres arts, le cinéma, Netflix... , nuance-t-il.

On est tellement contents que des comédie clubs poussent un peu partout au Québec, car ça permet de créer une relève humoristique dans d'autres villes que Montréal.