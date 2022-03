La SNA lance un balado axé sur la Francophonie

L’adjointe au projet jeunesse à la Société National de l’Acadie, Aglaé Pierre, coréalise et assure l’animation de cette série de balados avec Marc-André Leblanc.

On a choisi le balado parce que la Société nationale de l'Acadie SNA n’a jamais produit de balados, c’était un projet un peu différent et je pense que c’est un peu tendance en ce moment , explique-t-elle. Chaque rencontre est différente. Les invités échangent entre eux et l’on ne sait jamais où ça va. On a préparé des questions, mais c’est toujours créatif et inconnu .

Aglaé Pierre indique que chaque invité a bien à cœur sa francophonie. Ils ont envie de la développer et la défendre au quotidien, dans leur vie professionnelle et personnelle. Ça se sentait vraiment dans les enregistrements , dit-elle.

Aglaé Pierre, coréalisatrice et animatrice du balado AcadiePhonie : un regard sur la Francophonie, vue de l’Acadie. Photo : Radio-Canada

Originaire de France, Aglaé Pierre est arrivée en Acadie en octobre 2021 et elle a été frappée par l’ampleur et l’importance de la Francophonie en milieu minoritaire linguistique.

C’est quelque chose dont je n’avais pas du tout conscience lorsque j’étais en France , dit-elle. [La Francophonie] c’est une grande famille. C’est un peu disséminé dans plein de pays du monde donc il faut la soutenir, il faut la montrer, il faut la rendre visible.

Thématiques diverses

Quatre épisodes d'AcadiePhonie : un regard sur la Francophonie, vue de l’Acadie sont prévus et ils dureront environ quarante minutes chacun.

Le premier, intitulé La Francophonie, un lien qui nous unit, a été lancé lors de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2022.

Il propose un entretien avec la présidente de la Fédération des Communautés Francophones Acadiennes du Canada, Liane Roy, et le vice-président de la Société Nationale de l’Acadie et maire de Shippagan, Kassim Doumbia.

Le groupe Boréal Funk de Shaun Ferguson est chargé de la musique du balado AcadiePhonie. Photo : Louis-Philippe Chiasson

Le deuxième épisode sortira le 4 avril 2022. Les invités, l’agente d’artiste Carol Doucet et le comédien, poète et auteur Gabriel Robichaud parleront d’arts et de culture.

Le troisième épisode portera sur l’économie et l’immigration.

Dans le dernier épisode, des jeunes engagés dans leur communauté prendront le micro pour partager leur expérience dans les organisations communautaires francophones.

Avec les renseignements de Marie-Andrée Leblond