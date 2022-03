Alcool et conduite dangereuse : Karell Tanguay coupable d’avoir causé la mort de son amie

Le juge Richard Marleau, de la Cour du Québec, a également reconnu la femme de 25 ans coupable d’avoir causé des lésions aux occupants du véhicule venant en sens inverse. Il a rendu sa décision au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Les événements sont survenus le 15 juillet 2018 à la clôture des Régates de Salaberry-de-Valleyfield. Karell Tanguay et Olivia Drozdoski-Richardson avaient alors passé l'après-midi à faire la fête sur l’eau.

Le soir venu, Karell Tanguay, qui se trouvait au volant de son Nissan Juke alors qu'elle était en état d'ébriété, a dévié de sa trajectoire et causé une collision frontale avec un véhicule arrivant en sens inverse sur la route 132 à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie.

L'impact est d’une rare violence. Aucun des quatre occupants ne s'en sort indemne. Olivia décède , a rappelé le juge Marleau.

Les analyses ont révélé que le système de freinage du véhicule conduit par Karell Tanguay n'a pas été activé dans les cinq secondes avant la collision, et elle a tenté de revenir dans sa voie à la dernière seconde.

Nous n’avons pas une situation où un véhicule circulait trop vite ou trop lentement , a analysé le juge.

« La courbe n'est ni un piège ni la cause de l'accident. Elle déviait de sa voie, sa conduite était dangereuse et elle ne voyait le danger qu’à la dernière seconde. Elle empiétait dans l'autre voie. Elle était le danger. » — Une citation de Richard Marleau, juge de la Cour du Québec

Le couple qui prenait place dans l’autre véhicule a subi de graves blessures, et conserve des séquelles de ce grave accident.

La jeune femme a été arrêtée plus de six mois plus tard.

La présence de drogue n'a pas été retenue

Le tribunal a reconnu la présence d'ecstasy (MDMA) dans l’organisme de l’accusée, mais n'a pu vérifier si cette substance a joué un rôle dans l'affaiblissement de la capacité de conduire de l'accusée lors de l’accident.

Nous ne pouvons pas savoir quand cette substance a été consommée, et s’il y en avait encore des effets lors de l’accident , a indiqué le juge Marleau.

Cependant, les analyses ont révélé que la jeune fille avait un taux de 155 mg d’alcool par 100 ml de sang, soit près de deux fois la limite permise.

Tous les taux soumis sont tous bien au-delà de la limite légale permise , estime le juge Marleau.

Par ailleurs, des photos, vidéos et contenus de réseaux sociaux ont permis de documenter la journée de la victime et de l’accusée, et d'établir que les jeunes femmes avaient bel et bien consommé de l'alcool.

Personne ne peut établir ce qu’il y a dans les verres ou ce qu’elle a consommé dans la journée [...] Nous ne pouvons retenir qu’elle n'a pas consommé d’alcool. La seule conclusion logique ne peut être que la suivante : l'accusée a consommé de l'alcool dans la journée , conclut le juge Marleau.

« L'accusée a suffisamment consommé d'alcool pour atteindre les résultats mis en preuve. » — Une citation de Richard Marleau, juge de la Cour du Québec

L’accusée n'a pas témoigné ni présenté de défense.

Le père de la victime, Alain Drozdoski, a assisté à toutes les procédures. Un rapport présentenciel sera soumis au tribunal lors des observations sur la peine, dont la date sera déterminée le 13 juin prochain.