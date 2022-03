Travaux sur l’antenne de Radio-Canada à Rouyn-Noranda

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour assurer la sécurité des monteurs, le signal sera coupé pour les services d’ICI Musique 98,9 MHz et de CBC Radio One 91,9 MHz.

ICI Première 90,7 MHz continuera toutefois d’être diffusé à partir de notre émetteur alternatif situé directement à notre studio de la rue Principale à Rouyn-Noranda. La couverture du signal sera cependant réduite.

Les travaux auront lieu de 8 h le matin à 17 h. Tous les signaux seront remis en service à la fin de l’entretien.

Les auditeurs peuvent continuer à suivre la programmation régionale et nationale d'ICI Première et d’ICI Musique via l'application OHdio.