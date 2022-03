COVID-19 : Québec recense 8 décès supplémentaires et 47 hospitalisations de plus

Les autorités sanitaires indiquent que 60 personnes sont actuellement aux soins intensifs, une diminution de trois par rapport au bilan de la veille.

Selon la santé publique, huit personnes sont décédées en raison de la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, une diminution importante par rapport au bilan annoncé hier.

Les chiffres publiés jeudi par les autorités montrent qu’il y a 499 éclosions en ce moment au Québec, avec une légère tendance à la hausse depuis la semaine dernière.

La santé publique du Québec recense 3067 nouveaux cas de COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 964 450 personnes ont été infectées au total dans la province.

Mais ce nombre de cas n’est pas représentatif de la situation réelle, car l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

En date du 28 mars, 20 475 prélèvements ont été effectués, avec un taux de positivité de 17,1 %. En comparaison, dans le bilan publié la veille par la santé publique, le taux de positivité était de 15 %.

Vaccination

En ce qui a trait à la vaccination, 8977 doses ont été administrées à des Québécois, pour un total de 18 631 276 doses administrées au Québec. Depuis hier, 3382 troisièmes doses ont été administrées.

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 53 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Hausse des hospitalisations à prévoir

Dans ses plus récentes projections, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoit que dans les deux prochaines semaines, il y aurait au Québec environ 200 nouvelles hospitalisations par jour.

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS indique également que pour la première fois depuis la mi-janvier, qui correspond au pic de la cinquième vague de COVID-19, le nombre de nouvelles hospitalisations est en hausse au Québec par rapport à la semaine précédente.

Ainsi, pour la semaine du 19 au 25 mars, rapporte l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS , les hospitalisations sont en hausse de 18 % comparativement à la semaine précédente. Leur nombre est passé de 447 à 527 en une semaine.

Or, note l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS , cette hausse des hospitalisations touche tous les groupes d’âge, dans toutes les régions du Québec.

Mais malgré la hausse, le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées aux soins intensifs demeurera faible dans les deux prochaines semaines, prévoit l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS .