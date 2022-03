Désaccords autour du plan provincial pour les petits réacteurs modulaires

Alors que la Saskatchewan a dévoilé sa stratégie autour de la construction des petits réacteurs modulaires (PRM) lundi en collaboration avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta, les experts universitaires et environnementaux n'arrivent pas à s'entendre sur l'efficacité de ce plan.

Le plan indique que les réacteurs nucléaires sont sûrs, fiables et constituent une source d' énergie à émission zéro .

Le doyen du Département d’ingénierie de l’Université de Regina, Esam Hussein, croit que le gouvernement provincial est sur la bonne voie.

Selon lui, si les gouvernements veulent réduire leurs émissions de carbone, l’utilisation de l’énergie nucléaire est la meilleure façon de procéder.

« Le choix que nous avons maintenant est de vivre avec les changements climatiques, de causer la perte de l’humanité et de détruire toutes les créatures qui habitent la planète ou d'utiliser un autre moyen que nous connaissons déjà. Nous utilisons l’énergie nucléaire depuis les années 1950 . » — Une citation de Esam Hussein, doyen du département d’ingénierie à l’Université de Regina

Les petits réacteurs modulaires sont des réacteurs nucléaires de taille et de puissance plus faibles que les réacteurs de centrales conventionnelles. Ils sont fabriqués dans un lieu donné, puis installés sur leur lieu d’implantation. Leur puissance énergétique est beaucoup plus limitée que celle des réacteurs classiques.

Un plan coûteux et risqué

Le rapport déposé par la Saskatchewan, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta indique que la construction de ces petit réacteur modulaire PRM , va engendrer beaucoup de bénéfices tels que la création de nombreux emplois ainsi que des retombées économiques estimées à 17 milliards de dollars.

Cependant, le financement de ce projet dépendra de l’aide financière d’Ottawa. Selon des estimations, la construction d’un seul petit réacteur modulaire PRM coûterait environ 5 milliards de dollars.

Dave Geary, chercheur à la Coalition de Clean Green Saskatchewan, se dit inquiet, non seulement à cause des coûts de ce projet, mais aussi à cause des risques environnementaux que représentent les petit réacteur modulaire PRM .

« Ce sont de petites cibles pour des criminels et des terroristes. Nous en voyons la preuve avec la situation en Ukraine. Les centrales nucléaires sont très vulnérables à ce genre d’attaque. » — Une citation de Dave Geary, chercheur, Coalition de Clean Green Saskatchewan

La chimiste nucléaire et membre de la Société environnementale de la Saskatchewan Ann Coxworth affirme qu’il reste encore beaucoup à apprendre des petit réacteur modulaire PRM et que les quatre provinces ont mis sur pied un plan audacieux comportant beaucoup de risques environnementaux.

Elle souhaite que d'autres solutions moins coûteuses et plus sûres soient mises en œuvre.

Avec les informations de Colleen Silverthorn