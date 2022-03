L’agente Erin Howard est accusée en vertu de la Loi sur les services policiers de deux chefs d'accusation pour chacun des chefs suivants : conduite déshonorante, insubordination et manquement à l’obligation de confidentialité.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Erin Howard affirme que les centaines de camionneurs qui sont partis de la Colombie-Britannique sont de véritables héros qui se battent pour les droits et libertés de tous les Canadiens en s'opposant aux mandats de vaccination et aux mesures sanitaires.

À lire aussi : La PPO enquête sur des policiers qui auraient fait des dons au convoi de la liberté

Je tenais à féliciter tous les camionneurs. Je pense que ce que vous faites est incroyable. Vous vous battez pour nos droits et libertés, et, en ce moment, on a l'impression d'être un peu en guerre et ces droits et libertés sont en jeu , y dit-elle.

Le convoi, qui a occupé plusieurs secteurs du centre-ville d'Ottawa pendant plus de trois semaines, a été dispersé par la police le 19 février, après que les manifestants ont ignoré les ordres de partir.

La police régionale de Durham a déclaré précédemment sur Twitter que les opinions exprimées dans la vidéo de son agente ne reflétaient pas les opinions du service.

Erin Howard doit faire sa première comparution devant un tribunal le 5 mai.