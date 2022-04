Tests de dépistage : hors délai, MedSup perd 147 M$

Janvier 2022. Québec annonce en grande pompe l'octroi d'un contrat de gré à gré de 343 millions $ à l'entreprise magogoise MedSup Medical pour la livraison de 70 millions de tests rapides, un des plus gros contrats de l'histoire du Québec attribué sans appel d'offres. Incapable de livrer la marchandise à temps en raison des délais liés à l'homologation de ses tests par Santé Canada, MedSup Medical a vu son entente révisée à la baisse et l'entreprise a perdu plus de 40 % de la valeur du contrat initial.

Selon des données obtenues par Radio-Canada par le biais de la Loi d'accès à l'information, Québec a revu le contrat à la fin du mois de février. Le gouvernement s'est alors entendu avec l'entreprise sur une livraison de 40 millions de tests, pour un montant de 196 millions $. Or, MedSup Medical devait livrer 30 millions de tests rapides entre le 28 janvier et le 4 mars. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme que les premières livraisons ont toutefois été effectuées seulement dans la semaine du 6 mars.

Le ministère de Santé et des Services sociaux du Québec MSSS souhaite aller de l'avant malgré ces délais, puisque l’utilisation des tests rapides demeure très utile, particulièrement en cette période de déconfinement .

On travaillait avec des attentes, admet Keith Éthier, directeur général de l'entreprise MedSup Medical. Tout le monde espérait livrer plus rapidement [...] Il y a eu des obstacles, il y a eu des défis et il y a eu des déceptions.

Le directeur de MedSup Medical soutient qu'il était convaincu en janvier, au moment de l'annonce de Québec, que les autorisations allaient tomber à point pour qu'il puisse livrer les tests de dépistage dès la fin de janvier. [Les discussions avec Santé Canada] étaient entamées depuis déjà plusieurs semaines et les tests avaient été faits , affirme-t-il. Selon lui, le variant Omicron a toutefois compliqué l'obtention des autorisations, puisqu'il ne réagissait pas de la même manière que les autres variants.

On était déjà en pleine possession de nos équipements pour démarrer l'assemblage, soutien Keith Éthier. [Mais les variants précédents] pouvaient être dépistés dans les zéro à trois jours avant l'apparition des symptômes. Avec Omicron, la détection se fait dans les trois à six jours. Il y avait plusieurs questions à ce sujet-là. Les agences de santé publique ont voulu obtenir des renseignements additionnels de MedSup et des autres fabricants pour savoir comment les tests se comportent avec ce variant.

« Omicron était relativement nouveau. On fonctionnait avec des tests rapides dont les études avaient été menées avec les variants précédents. Il a fallu faire des tests additionnels pour donner des résultats additionnels sur la fiabilité des tests. » — Une citation de Keith Éthier, directeur général de MedSup Medical

Le directeur général de MedSup Medical, Keith Éthier Photo : Radio-Canada

Le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS nous a confirmé que ces délais n'ont pas entraîné de pertes financières, puisque le contrat avec MedSup prévoyait des clauses en cas de non-livraison, afin que le gouvernement ne perde pas d’argent, le cas échéant .

Pour le député libéral Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition en matière de Santé et de Services sociaux, le gouvernement aurait toutefois dû faire preuve de plus de prudence.

Je crois que le gouvernement aurait dû faire toutes les vérifications avant d'octroyer ce contrat, qui est quand même énorme, soutient pour sa part le député. On ne parle pas d'une production locale, on parle de beaucoup d'importations. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes en pleine 6e vague et le gouvernement n'a pas élargi l'utilisation des tests PCR. On a besoin de tous ces tests rapides pour qu'ils jouent un rôle complémentaire.

À quand une production locale?

Pour le moment, Keith Éthier confirme que les composants de son test de dépistage proviennent de l'étranger et que seul l'assemblage est effectué en sol québécois. Il s'agit d'éléments provenant de l'entreprise Acon Biotech, un partenaire chinois de MedSup. Le test est notamment utilisé dans certains pays d'Europe, dont le Royaume-Uni.

Pourtant, lors de l'annonce du contrat, le ministère de la Santé expliquait par communiqué que les premiers tests de dépistage de MedSup Medical allaient être produits en Chine, puis graduellement au Québec à l'usine de MedSup Medical située à Montréal. Ce contrat s'inscrivait ainsi dans l'objectif gouvernemental d'assurer l'approvisionnement en équipement de protection individuelle en concluant des ententes avec des fabricants québécois pour la production de produits stratégiques.

MedSup Medical publiait également un communiqué le 13 janvier 2022 dans lequel il précisait qu'avec la collaboration de plusieurs partenaires québécois et canadiens, l’objectif est de consolider la chaîne d’assemblage afin que les composantes des tests puissent provenir du Québec ou du pays.

Keith Éthier souligne que son entreprise travaille également à développer des tests de deuxième génération, qui seront plus faciles d'utilisation. Photo : Reuters / Lukas Barth

Keith Éthier assure cependant que la stratégie de MedSup Medical était très claire depuis le début, et que dans un contexte où la situation évolue rapidement, l'important était de sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour répondre à la demande rapidement. Il affirme également discuter avec des partenaires locaux pour finalement obtenir des composants d'ici. Il ajoute également que MedSup poursuit le développement de tests de seconde génération avec des scientifiques québécois.

L'objectif à court, moyen et long terme, c'est de chercher des partenaires nord-américains qui sont capables de fournir des composantes. Mais chaque fois qu'on change un élément dans un test, on doit refaire l'ensemble des études cliniques , explique-t-il. La stratégie [initiale] était d'obtenir un produit pour fournir dans l'urgence.

« À moyen, long terme [on veut les fabriquer ici]. Mais dans un contexte d'urgence, ce n'est pas possible en raison de l'envergure des études cliniques qui doivent être menées et contrevérifiées par les agences de santé. C'est un processus qui peut prendre un an. Dans un contexte d'urgence, ça a peu de sens. » — Une citation de Keith Éthier, directeur général de MedSup Medical

En attendant, il affirme qu'il a réussi à sécuriser les composants de 500 millions de tests de dépistage, qui attendent dans des entrepôts en Asie.

L'objectif, c'est de renforcer les chaînes d'approvisionnement. Cela fait 15 ans que cette industrie s'est délocalisée. Rebâtir ces chaînes-là, ça va prendre du temps. Il faut travailler en synergie avec des entreprises d'ici [...] pour mieux absorber les chocs futurs, mais ça ne se fait pas en l'espace de quelques semaines, en quelques mois , soutient-il.

Selon le député libéral Monsef Derraji, le fait de faire des affaires avec une compagnie québécoise ne doit toutefois pas détourner de l'objectif ultime qui est de fabriquer au Québec. Je ne doute pas que cette compagnie veut absolument produire localement, souligne-t-il, mais [pour le moment] on se rend compte que c'est plutôt un revendeur de tests rapides , indique le porte-parole de l'opposition en matière de santé et de services sociaux.

« C'est flou, c'est à l'image du Panier Bleu mis sur pied par le gouvernement. J'espère vraiment que la compagnie va réussir à avoir une production locale, parce que c'est ce qu'on a vendu au gouvernement, aux Québécois, et au bout de la ligne, c'est l'argent des contribuables québécois. » — Une citation de Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition en matière de santé et de services sociaux

Même son de cloche du côté de Joël Arseneau, le porte-parole en matière de santé du Parti québécois. Ça fait longtemps qu'on aurait dû favoriser l'achat d'équipement de protection individuelle et de matériel médical de fabricants québécois et développer cette expertise. [...] Nous espérons que l'entreprise trouvera des fournisseurs locaux rapidement.

Le député libéral Monsef Derraji espère qu'au bout du compte l'entreprise fera la production au Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Au moment de mettre en ligne, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'avait toujours pas répondu à nos questions à ce sujet.