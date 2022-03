Baisse du prix de l’essence ce mercredi seulement pour les automobilistes du N.-B.

On fait aussi de l’information en format collation.

Lundi, les transactions du secteur pétrolier sur les marchés boursiers à New York ont fait éclipser les prix de l’essence, du diesel et de l’huile de chauffage. Le prix de l’essence a baissé de 7 à 8 ¢ le litre, alors que pour le diesel, il s’agit d’une baisse d’au moins 9 ¢.

En vertu des règlements sur le prix du pétrole du Nouveau-Brunswick, cette baisse doit se répercuter chez les consommateurs mercredi.

En revanche, l’application des prix de l’essence de la province reviendra à la normale jeudi. Et selon ce que l’on observe sur les marchés à New York depuis le début de la semaine, les prix pourraient même grimper davantage.

Cette fluctuation galopante des prix de l’essence est en grande partie expliquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui dure depuis maintenant plus d’un mois, et la récente montée de cas de COVID-19 à Shanghai, qui impose un nouveau confinement à des millions de citoyens.

Le prix de l’essence n’a pas terminé de monter cette semaine. L’augmentation de la taxe carbone sera appliquée ce vendredi, le 1er avril. Cela signifie une augmentation de 2,2 ¢ supplémentaires du prix de l’essence.