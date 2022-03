COVID-19 : légère baisse des hospitalisations; 13 morts en Ontario

Il y a 12 hospitalisations de moins que la veille, après des bonds de plus de 100 patients par jour lundi et mardi.

Le nombre total d'hospitalisations se chiffre à 778 mercredi. Il y a toujours 165 patients aux soins intensifs.

Parmi les patients infectés, 50 % ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19, les autres ayant été diagnostiqués par la suite. Aux soins intensifs, 73 % des patients infectés y sont en raison du coronavirus.

À titre de comparaison, on dénombrait 611 hospitalisations et 174 patients aux soins intensifs il y a une semaine.

En raison de cette augmentation, le gouvernement ontarien a confirmé, mercredi après-midi, que la distribution gratuite de tests de dépistage rapides de la COVID-19 se poursuivra jusqu'en juillet. Cette mesure devrait prendre fin en début mai.

La porte-parole du ministère de la Santé, Alexandra Hilkene, a confirmé que le gouvernement continuera de fournir des tests antigéniques rapides gratuits au grand public par le biais des canaux existants comme les supermarchés et les pharmacies, ainsi qu'aux lieux de travail, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et de soins de longue durée et autres lieux de rassemblement .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 2814 nouveaux cas confirmés de COVID-19 mercredi. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, parce qu'il est fondé sur les résultats des tests de dépistage PCR, pour lesquels l'accès est restreint.

Un peu plus de 17 300 tests PCR ont été effectués mardi. Leur taux de positivité est de 15,1 %.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La santé publique déplore 13 décès de plus, y compris une mort survenue il y a plus d'un mois, ce qui porte le bilan à 12 427 décès depuis le début de la pandémie.

Sixième vague?

Le Dr Peter Jüni, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université de Toronto et directeur scientifique du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, dit que la province voit les effets de la levée des restrictions et de la fin du masque obligatoire plus tôt ce mois-ci.

Il note une hausse marquée de la concentration du virus dans les eaux usées.

Selon lui, le gouvernement Ford a permis aux Ontariens de cesser de porter le masque trop rapidement. Il recommande aux Ontariens de le garder dans les lieux publics, même si ce n'est plus obligatoire.

« Qu'on appelle ça la résurgence de la dernière vague qui était attendue après la réouverture ou une sixième vague, on en est au beau milieu. » — Une citation de Dr Peter Jüni, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université de Toronto

Le Dr Jüni n'anticipe toutefois pas des débordements dans les hôpitaux aussi importants que lors des vagues précédentes, grâce à la vaccination, dit-il.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Toronto, soutient lui aussi qu'une autre vague est en cours, si l'on se fie à l'analyse des eaux usées.

« Je ne pense pas que ce sera une vague aussi grosse que la dernière, mais il va y avoir quelque chose. » — Une citation de Dr Isaac Bogoch, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Toronto

Il incite lui aussi les Ontariens à garder leur couvre-visage dans les lieux publics.

Un porte-parole du ministère de la Santé rétorque que le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a toujours dit qu'il s'attendait à une hausse des indicateurs.

L'Ontario a les outils nécessaires pour gérer l'impact du virus , selon le ministère, qui cite le haut taux de vaccination, l'immunité acquise après une infection et la disponibilité de médicaments antiviraux.

« Les dernières projections de modélisation indiquent que nos hôpitaux et notre système de santé peuvent faire face à tous les scénarios anticipés, sans mettre en péril notre capacité à continuer à nous attaquer à l'arriéré de chirurgies causé par la pandémie. » — Une citation de Bill Campbell, porte-parole du ministère de la Santé

Le Dr Moore continuera de surveiller la situation, ajoute-t-il.

À lire aussi : Fin du masque obligatoire à l’Université de Toronto et l'Université Ryerson le 1er mai

Avec des renseignements fournis par CBC News