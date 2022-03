Les Québécois préfèrent Amazon aux sites locaux pour l’achat en ligne

La valeur des achats en ligne faits par les consommateurs québécois a bondi de 30 % en 2 ans. La pandémie a bien sûr favorisé et accéléré les transactions virtuelles. Par contre, les ventes semblent profiter au géant Amazon, au détriment des sites des détaillants québécois.

Selon une enquête de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval rendue publique mercredi, 57 % des cyberacheteurs québécois ont augmenté la valeur de leurs achats en ligne par rapport à l’année dernière.

Une employée chez Amazon Photo : EPA / Jakub Kaczmarczyk

Amazon en tête

Le montant total des achats en ligne réalisés en 2021 par les adultes québécois s’élève à 16,1 milliards de dollars, alors qu’il était de 12,4 milliards de dollars en 2019.

Près de la moitié (48 %) des achats ont été faits sur le site d’Amazon, une hausse de 7 points de pourcentage depuis 2020. Du côté des sites québécois, c’est 19 % des achats qui y ont été faits, ce qui représente une baisse de 6 points de pourcentage durant la même période.

Le lien entre les deux est direct, selon les chercheurs.

C’est principalement au détriment des sites web de marchands québécois qu’Amazon a gagné 7 points de pourcentage. Par rapport à l’année dernière, on observe aussi une hausse significative de 11 points de pourcentage chez les cyberacheteurs québécois qui sont membres d’Amazon Prime, passant de 34 % à 45 % , précise le porte-parole des enquêtes NETendances, Bruno Guglielminetti.

En 2021, les trois catégories de produits les plus populaires chez les acheteurs en ligne de la belle province étaient les vêtements, les chaussures et les bijoux et accessoires.

Le Panier bleu a été lancé le 5 avril 2020 par le gouvernement du Québec. Photo : Logo du Panier Bleu

Le Panier bleu peu utilisé

Le Panier bleu, une initiative lancée en avril 2020 par le gouvernement Legault, est un site Internet qui répertorie des centaines de commerces québécois. Il devait être converti en site transactionnel à l’automne 2021, mais ce n’est toujours pas le cas.

En mars 2021, le directeur général du Panier bleu estimait qu'il faudra au moins 20 millions de dollars pour mettre en place la nouvelle plateforme transactionnelle en ligne.

Résultat : le Panier bleu est connu, mais peu utilisé par les consommateurs québécois. Selon les données de l’étude sur le commerce électronique, un peu plus de la moitié (52 %) des adultes québécois connaissent le Panier bleu, mais 14 % l’ont déjà utilisé.

Par contre, près de la moitié (46 %) des répondants manifestent l’intention d’utiliser le site du Panier bleu pour y faire des achats en ligne lorsqu’un volet transactionnel y sera ajouté.