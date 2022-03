Une entente avec un promoteur pourrait régler le problème de circulation du plateau McCrea

Une solution pour contrer le problème de circulation près du plateau McCrea a été proposée par un promoteur. Ce dernier a accepté que la Ville mette en place un passage sur son terrain afin de raccorder la rue Laure-Conan à la rue McCrea, ce qui fait en sorte que le virage à gauche sur la rue Laure-Conan ne sera plus interdit.

La directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, a confirmé en entrevue à l'émission Par ici l’info que les mesures pour améliorer la fluidité de la circulation sur le plateau McCrea ont été revues à la suite de l'opposition citoyenne qui s'est manifestée depuis une semaine.

L'entente avec le promoteur va permettre de réduire le trafic dans le quartier résidentiel, ce que réclamaient les citoyens. Il y avait un bout de terrain qui ne nous appartenait pas, et c’est pour ça qu’on ne l’avait pas inclus initialement , explique Caroline Gravel.

« Il y aura à peu près 0 augmentation de trafic dans le quartier du Chardonnay, contrairement à ce qu’on a dit la semaine passée. » — Une citation de Caroline Gravel, directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke

Ces blocs de béton seront enlevés pour donner un accès aux automobilistes et désengorger le secteur. Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

Tout ce qui était prévu dans le quartier pour réduire la vitesse y sera implanté. Il y a trois dos d'âne prévus devant l’école , ajoute-t-elle.

Des résidents « contents », mais en attente d'un échéancier précis

La résidente Marie-Pascale Bélanger se dit rassurée par cette annonce. Selon elle, cette nouvelle voie permettra aux résidents du plateau McCrea d'avoir une deuxième sortie vers l'autoroute, ce qui devrait réduire la circulation dans son secteur.

On est contents qu’ils réévaluent les options plutôt que seulement retirer les arrêts et interdire les virages à gauche. Un pourcentage des véhicules vont pouvoir sortir du plateau McCrea par Laure-Conan et Francis-McCrea. , souligne-t-elle.

« Je suis fière de la mobilisation dans notre quartier pour faire bouger les choses et assurer la sécurité de nos enfants à travers nos rues résidentielles. » — Une citation de Marie-Pascale Bélanger, résidente

Elle indique toutefois que l'annonce de la Ville a surpris les résidents du secteur. Ils attendent maintenant plus de détails.

Pour nous, hier, cette option-là [de s'entendre avec le promoteur] était encore à l’étude. On a été un peu surpris par l’annonce de ce matin. Oui, on est contents qu’ils évaluent les différentes options, mais maintenant, c’est de revenir avec un échéancier concret que tout va être implanté avant le retrait des arrêts , remarque-t-elle.

Fernanda Luz, la conseillère du district du Carrefour, se dit elle aussi satisfaite par cette solution. Quand on parle de sécuriser le quartier résidentiel, je trouve que c’est une grosse étape , souligne-t-elle.

Les travaux pour doubler le boulevard Lionel-Groulx doivent avoir lieu en 2024.