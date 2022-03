Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles aspire à devenir un membre Moisson

Selon le site internet des Banques alimentaires du Québec, les 19 membres Moisson du réseau jouent le rôle de centres de tri et s’occupent de la redistribution des denrées sur leur territoire qu'ils représentent.

Les organismes Moisson du Québec participent aussi aux négociations avec les grands fournisseurs de denrées de la province, selon Guy Berthe, président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles.

M. Berthe aimerait que son organisme devienne un pilier de distribution pour la région.

Guy Berthe, président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il explique qu’en devenant un membre Moisson, le comptoir alimentaire septilien pourrait avoir accès à plus d'aliments et faire partie d'un groupe qui a déjà des contacts avec de grandes entreprises .

On pourrait aller chercher ces aliments dans la région métropolitaine de Québec et Montréal, la ramener ici en région et la distribuer dans les comptoirs alimentaires et la redistribuer dans les organismes qui en ont besoin , dit le président du comptoir alimentaire.

Présentement, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles CASI est l’un des 13 membres associés du réseau des Banques alimentaires du Québec, qui sont des organismes offrant des services d’aide alimentaire dans une région non couverte par un membre Moisson , indique leur site internet.

Guy Berthe mentionne toutefois que le réseau se montre pour l'instant hésitant quant à la possibilité d'installer un membre Moisson dans une région éloignée.

M. Berthe compte tout de même poursuivre ses démarches dans le but de démontrer la faisabilité de son projet.