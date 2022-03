Les travaux de reconstruction de la rue Galt Ouest commencent lundi à Sherbrooke

Le tronçon touché est situé entre les rues Alexandre et Belvédère Sud.

Ces travaux représentent un investissement de 7,7 millions $ et prévoient notamment des aménagements pour favoriser le transport actif.

Nous allons ajouter de l'espace sur le transport actif comme les piétons et le vélo. Il y aura une bande cyclable surélevée qui protège les utilisateurs , explique la directrice du service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Elle souligne que les travaux de base visent à remplacer des infrastructures souterraines, mais la Municipalité en profitera pour revitaliser le secteur.

« Nous allons rendre ça plus beau, plus vert et diminuer les îlots de chaleur. »