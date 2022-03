Une trentaine de places avaient été octroyées par le gouvernement au CPE. Bien que les places n’aient pas encore été réattribuées, une chose est certaine : un retour à Saint-Élie-de-Caxton est exclu, a affirmé mardi la directrice générale du CPE.

Simon Allaire explique que ces places comblaient un besoin évident dans la petite communauté et que la décision de les accorder au CPE Gribouillis avait été motivée par un déficit de places dans secteur de la MRC.

« De voir, un an plus tard, que le CPE Gribouillis a pris la décision de ne pas faire le projet à Saint-Élie-de-Caxton, c’est effectivement très décevant. » — Une citation de Simon Allaire, député de Maskinongé

Le député indique avoir même écrit une lettre de recommandation en faveur du projet dans le but d’aider le CPE à obtenir ces places, une procédure plutôt rare. Ce dernier avait été rencontré par les porteurs du projet et avait été séduit par celui-ci.

Un choix légitime

Même s’il est déçu de la tournure des événements, Simon Allaire affirme que le CPE Gribouillis avait la légitimité de prendre cette décision.

Il y avait des délais à respecter. Les délais, pour toutes sortes de raisons, n’ont pas été respectés dans le dossier, donc c’est vraiment un conseil d’administration et une entité indépendante et la loi leur permet de le faire.

La directrice générale du CPE a indiqué que la Municipalité a tardé à embaucher une firme d’architecture pour la construction du nouveau bâtiment, menaçant ainsi les places octroyées, ce que Saint-Élie-de-Caxton contredit.

Le Gribouillis opère déjà des services de garde à Louiseville, Ste-Ursule, St-Paulin et St-Alexis-des-Monts. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Ce que je trouve dommage à ce stade-ci, c’est qu’il y a eu un bris de communication de toute évidence. Quand ça ne va pas bien, on s’assoit autour de la table et on essaie de bien se comprendre. Dans ce dossier-là, c’est comme s’il y avait eu de la correspondance, un peu de non-verbal qui a été exprimé, qui fait que ça a parti en vrille, à tort, et on se retrouve dans la situation [dans laquelle] on est aujourd’hui , ajoute le député. Ce dernier a eu une rencontre avec le cabinet du ministre de la Famille à ce sujet mardi matin.

À partir du moment où le CPE fait savoir que ces places ne seront pas réalisées, si le CPE Gribouillis ne fait pas la demande de les récupérer et de les utiliser ailleurs, ces places retombent dans la banque du gouvernement , poursuit M. Allaire.

Il précise que son rôle sera maintenant de s’assurer que celles-ci demeurent dans sa circonscription.

Si la population de Saint-Élie-de-Caxton souhaite obtenir des places dans leur municipalité, ils devront trouver un nouveau CPE prêt à agir comme promoteur qui participera aux prochains appels d’offres du gouvernement en avril.