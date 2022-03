Le recensement des commerces équitables est commencé à Sherbrooke

Le recensement annuel des commerces, restaurants et cafés qui offrent des produits équitables à Sherbrooke est lancé. Le Carrefour de solidarité internationale (CSI) de Sherbrooke veut comptabiliser tous les commerces qui vendent au moins deux produits équitables.

L'objectif de ce recensement vise à ce que Sherbrooke conserve sa désignation de ville équitable accordée par Fairtrade Canada.

L’agente d'éducation au Carrefour de solidarité internationale CSI , Maité Dumont, rappelle que le commerce équitable comporte plusieurs avantages.

Les agriculteurs du sud bénéficient des retombées directes du commerce équitable , soutient-elle.

« C’est bon pour le développement de leurs communautés, pour la protection de l'environnement et le respect des droits humains. » — Une citation de Maité Dumont, agente d'éducation au CSI

Une soixantaine de commerces ont été comptabilisés lors du dernier recensement, soit le double de ce qui est nécessaire pour que Sherbrooke conserve cette désignation.