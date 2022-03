Cinq matchs de la LNH à Québec : les Sénateurs démentent la rumeur

Les Sénateurs d'Ottawa ont bel et bien eu des discussions avec la Ville de Québec, Québecor et le gouvernement Legault, mais uniquement dans le but de présenter ensemble le Championnat du monde de hockey junior en 2023, affirme le président des opérations commerciales de l'équipe, Anthony LeBlanc, dans une entrevue avec le Ottawa Sun.

M. LeBlanc admet que l'idée de présenter cinq parties du calendrier de la LNH à Québec a été évoquée, mais sans plus.

« Des représentants du gouvernement Legault avaient soulevé l’idée, durant la rencontre, que des matchs des Sénateurs puissent avoir lieu au Centre Vidéotron. Par contre, les discussions n’ont pas été plus loin. » — Une citation de Anthony LeBlanc, président des opérations commerciales, Sénateurs d'Ottawa

Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, qui faisait partie de la rencontre avec l'état-major des Sénateurs, abonde dans le même sens.

On travaille concrètement avec les Sénateurs et Québecor pour amener le Championnat mondial junior [en 2023] à Québec et à Ottawa , a expliqué le ministre en mêlée de presse mercredi matin. Quant aux rumeurs, je ne peux pas commenter. Il y a eu de l'intérêt qui a été exprimé de part et d'autre, mais à ce stade-ci c'est préliminaire.

Une organisation en deuil

La publication de textes voulant que des matchs des Sénateurs puissent être disputés à Québec déplaît par ailleurs à l’organisation ottavienne, souligne M. LeBlanc dans son entrevue avec le chroniqueur Bruce Garrioch.

La formation ontarienne s’explique mal une telle sortie, alors que le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, est décédé lundi.

Eugene Melnyk, propriétaire des Sénateurs d'Ottawa depuis 2003, est décédé dans la journée du 28 mars, a annoncé la franchise ottavienne. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'idée de Bettman?

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, serait lui-même l'instigateur de l'idée dévoilée au grand jour. Il en aurait fait mention à Éric Girard, lors de leur rencontre virtuelle de janvier dernier, selon ce qui est rapporté par La Presse mercredi matin.

L'objectif derrière cette idée du commissaire serait de prouver à la LNH que Québec est un marché de hockey viable, advenant la vente ou le déménagement d'une équipe en difficulté.

Bill Daly et Gary Bettman en 2016, lors d'une conférence de presse à Las Vegas Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le bras droit de Bettman, Bill Daly, a également admis lors d'une mêlée de presse que l'idée de disputer cinq parties de la LNH à Québec a bel et bien été évoquée.

Il y a eu de l'intérêt et des discussions très préliminaires [ont eu lieu] à ce stade. Rien de plus , a indiqué M. Daly.

Un risque financier faible

Le rôle du gouvernement du Québec serait d'éponger d'éventuelles pertes si le projet ne s'avérait pas rentable. Avant même un premier coup de patin hypothétique, l'opposition à l'Assemblée nationale a pour sa part dénoncé toute forme d'implication financière du gouvernement Legault dans le projet.

Je suis un grand fan de sports professionnels, mais je pense que ce sont des activités privées qui devraient être financées par de l'argent privé , soutient Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire. On est dans une situation où on a un système de santé à reconstruire, où il faut s'occuper de l'environnement, où il faut s'occuper des aînés. Je ne pense pas que c'est à ça que doit servir l'argent public.

Ce n'est pas la cheffe de l'opposition officielle à Québec qui allait contredire son adversaire politique sur ce point.

« On a eu un ministre du baseball, on a un ministre des Nordiques. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'État a énormément de priorités. Le rôle de l'État présentement ne devrait pas être d'investir dans ces initiatives. Si ça coûte rien, tant mieux. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et députée libérale

Des partisans des Nordiques lors du dernier match de l'équipe au Colisée de Québec, le 14 mai 1995 Photo : Bernard Brault

Les probabilités que le projet ne soit pas rentable demeurent toutefois faibles, selon les sources de La Presse.

Le Centre Vidéotron serait probablement rempli au maximum de sa capacité de 18 000 sièges pour ces matchs. Après tout, Québec attend le retour d'une équipe de la LNH depuis près de 30 ans.

La concession ottavienne obtiendrait pour sa part une compensation financière pour la perte de revenus engendrés par la présentation de ces cinq matchs loin de Kanata.

Un mauvais signal pour Ottawa?

L'obstacle principal à la réalisation du projet se trouverait d'ailleurs du côté d'Ottawa, toujours selon La Presse. La tenue de cinq matchs locaux des Sénateurs en sol québécois pourrait envoyer un mauvais signal aux partisans de l'équipe dans la capitale fédérale.

Les Sénateurs d'Ottawa croupissent dans les bas-fonds du classement de la LNH depuis quelques saisons, tant pour les performances sur la patinoire qu'au chapitre de l'assistance.

Les Sénateurs ont fait plaisir à leurs partisans avec deux victoires à leurs deux premiers matchs à domicile. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Bernard Brisset y croit, mais...

Avant les matchs à huis clos, ils n'ont attiré qu'une moyenne de 12 618 spectateurs par rencontre en 2019-20, la dernière saison où il est possible de comparer à armes égales les entrées dans les différents arénas du circuit Bettman.

L'ancien directeur des communications des Nordiques de Québec Bernard Brisset croit tout de même au sérieux de la démarche dans le contexte actuel.

Ottawa se situe dans la même division sportive que là où serait une concession à Québec. Donc il y a une possibilité immédiate [pour jouer quelques matchs à Québec]. C'est une équipe canadienne. Ça ne priverait pas le marché américain d'une équipe , a réagi M. Brisset à l'émission Les matins d'ici.

Le banc des Nordiques lors du dernier match de l'équipe à Québec, le 14 mai 1995 Photo : Bernard Brault

Ayant jadis multiplié les tours de magie pour attirer des spectateurs aux matchs locaux des Nordiques un mardi soir contre Hartford , Bernard Brisset doute cependant que ces hypothétiques cinq matchs seraient le prélude d'un quelconque retour des Nordiques à Québec.

Je ne pense pas qu'il faut s'énerver avec ça , a-t-il commenté. Ça ne veut pas dire que les Nordiques reviennent à Québec dans l'immédiat. Du moins, ça, je ne pense pas.

« Je ne crois pas que Garry Bettman, c'est son intention de ramener des équipes dans des marchés qui ont été abandonnés. » — Une citation de Bernard Brisset, ancien directeur des communications des Nordiques de Québec

La valeur des Sénateurs est estimée à quelque 525 millions de dollars américains, selon le magazine Forbes.

Silence radio de Québecor

Le Centre Vidéotron, qui a coûté environ 400 millions de dollars, a pour sa part été mis en service en 2015 selon les standards de la LNH. Les Remparts de Québec, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, y disputent leurs matchs locaux depuis ce temps.

Le gouvernement caquiste ne cache pas sa volonté de reprendre le flambeau et de jouer un rôle majeur pour ramener une équipe de la LNH à Québec, alors que le plus grand promoteur de ce vieux rêve, Régis Labeaume, a aujourd'hui quitté la vie politique.

Par ailleurs, le gestionnaire du Centre Vidéotron, Québecor, ne souhaite pas commenter la rumeur pour le moment .

Avec la collaboration de Jonathan Jobin, Gabriel Paré-Asatoory et Jean-François Nadeau