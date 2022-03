Pas encore d’accusations déposées contre de principaux participants du convoi à Ottawa

Selon les plus récents renseignements rendus publics par le Service de police d’Ottawa (SPO), sur les 230 arrestations effectuées jusqu’à présent, 118 personnes ont été accusées de plus de 400 infractions, en plus des centaines d’avis provinciaux émis.

Plusieurs personnes clés impliquées dans le convoi n’ont pas encore été désignées par la police comme étant accusées, dont un notoire collecteur de fonds en bitcoins, plusieurs camionneurs et des capitaines logistiques du convoi qui étaient responsables d’organiser les repas et les livraisons de carburant.

Du ravitaillement en bois de chauffage et en propane était disponible dans un stationnement sur le chemin Coventry, à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Le professeur agrégé de criminologie à l’Université d’Ottawa Michael Kempa trouve étrange que la police ne divulgue pas tous les renseignements sur les personnes accusées .

Toutefois, le criminologue s’attend à ce que d’autres documents soient rendus publics au cours des prochaines semaines et à ce que de nombreuses autres accusations soient portées.

La police n’a dévoilé publiquement les noms que de six personnes accusées dans cette affaire. Aucun nom des autres personnes accusées n’a pas été divulgué par les autorités.

Cela va à l’encontre d’une déclaration précédente faite par le chef intérimaire du Service de police d'Ottawa SPO , Steve Bell.

Le chef de police intérimaire de la police d'Ottawa, Steve Bell (archives) Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Au moment où des accusations sont portées [...], nous divulguons les noms de ceux qui sont accusés dans une déclaration publique , a-t-il dit. Nous continuerons de le faire à mesure que nous avançons, surtout en ce qui concerne les accusations portées dans le cadre du convoi.

Les noms de personnalités clés du convoi pas encore dévoilés

Bien que les accusations portées contre certaines figures de proue du convoi, comme Tamara Lich et Pat King, aient été dévoilées publiquement par la police, ce n’est pas le cas pour d’autres personnes clés qui étaient impliquées dans la manifestation.

La poursuite déposée au civil visant à obtenir l’injonction pour empêcher les klaxonnements incessants énumère les noms de dizaines d’autres personnes qui auraient joué un rôle clé dans la manifestation des camionneurs.

Certains résidents d'Ottawa avaient du mal à dormir à cause des klaxons de la manifestation des camionneurs (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Toutefois, sur les plus de 40 personnes nommées dans la poursuite, Canadian Broadcasting Corporation CBC n’a pas été en mesure de confirmer les accusations pour la plupart d’entre elles. Certains pourraient faire l’objet d’une enquête conjointe du Service de police d'Ottawa SPO , de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Par exemple, Nicholas St. Louis, un homme d’Ottawa impliqué dans le mouvement des bitcoins, a affirmé dans une déclaration sous serment que son domicile avait fait l’objet d’une descente policière dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent lié au convoi.

Le résident d’Ottawa avait une chaîne populaire sur le bitcoin sur les réseaux sociaux, et il se décrivait lui-même comme un agent de liaison entre la communauté Bitcoin et les directeurs de l’organisme sans but lucratif du convoi .

La police a également procédé à l’arrestation de Daniel Bulford, un ancien agent de la Gendarmerie royale du Canada GRC qui a aidé à organiser le convoi en agissant comme agent de liaison avec la police, et qui veillait à ce que les camions soient ravitaillés et à ce que les manifestants soient nourris. Il a été libéré sans être accusé.

Une vue aérienne de la manifestation des camionneurs à Ottawa, au début du mois de février 2022 Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Son arrestation n’a jamais été annoncée par la police, mais elle a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Jusqu’à maintenant, Daniel Bulford n’a pas d’accusation portée contre lui.

Il fait également partie des listes des personnes sans contact incluses dans les conditions de liberté sous caution imposées à des organisateurs qui ont été accusés, dont Tamara Lich et Pat King.

Un homme de 51 ans responsable de la création du groupe Canada Unity et du site web qui a aidé à l’élaboration du plan initial de l’occupation à Ottawa a également été arrêté le 20 février. La police n’a pas rendu cette information publique. Depuis son départ d’Ottawa, il participe à d’autres manifestations semblables.

Selon une déclaration de la police d’Ottawa, la liste complète des personnes arrêtées pendant le convoi illégal n’est pas disponible .

Les enquêtes peuvent prendre du temps, dit un avocat

L’avocat Paul Champ, qui représente des résidents d’Ottawa dans un recours collectif contre des chefs de convoi et des manifestants, explique qu’il faut du temps aux enquêteurs pour décider qui sera accusé.

« Voilà le défi : ils doivent parcourir des montagnes de vidéos et d’autres éléments de preuve pour déterminer les accusations qui peuvent être portées contre chaque individu. » — Une citation de Me Paul Champ, avocat à Ottawa

Selon Me Champ, il s’agit d’une tactique policière courante d’arrêter en premier les dirigeants d’une manifestation, dans l’espoir que cela aidera à disperser la foule.

Une fois la manifestation terminée, vous avez beaucoup plus de temps pour trier les preuves et obtenir toutes les accusations que vous allez déposer , affirme-t-il. Essentiellement, lorsque le crime est encore en train d’être commis, il ne fait aucun doute que cela constituait un facteur pour choisir de poursuivre également certains des dirigeants à ce moment-là.

L’avocat souligne qu’il ne faut pas présumer que la majorité des accusations ont été portées à ce stade-ci, un peu plus d’un mois après le démantèlement de l’occupation.

Selon lui, la police semble procéder de façon méthodique , et elle examine les preuves dont elle dispos e. Me Paul Champ s’attend à ce que beaucoup plus d’accusations soient portées dans les semaines à venir, et probablement les mois à venir, sinon plus .

Les policiers aiment bien promouvoir lorsqu’ils ont porté certaines accusations et avec le niveau élevé d’intérêt public à l’égard de l’occupation d’Ottawa par le convoi. Je pense qu’il serait apprécié qu’ils le disent publiquement , croit Me Paul Champ.

Avec les informations de David Fraser