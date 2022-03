Un village éphémère UNIQ aménagé au parc de la Gorge de Coaticook

On fait aussi de l’information en format collation.

Les Cantons-de-l’Est demeurent une région que nous voulions découvrir. Le parc de la gorge est magnifique et impressionnant. C'était un rêve d’aller sur ce site. Nous sentons la motivation des gens à intégrer un tel projet. Nous pensions à une continuité de Foresta Lumina pour créer un village illuminé. Il nous reste encore un mois et demi pour bonifier notre idée , explique la conceptrice et fondatrice d'Hôtel UNIQ, Myriam Corbeil.

La conceptrice fondatrice d'Hôtel UNIQ, Myriam Corbeil. Photo : Melissa Beaudoin

Le concept de l'Hôtel UNIQ consiste à offrir un hébergement temporaire dans des secteurs prisés sous forme de tentes prêtes-à-camper. Les tentes peuvent être installées un peu partout à travers le Québec.

Ça peut combler le manque d'hébergement dans des régions achalandées. Après Coaticook, nous allons nous déplacer dans les Laurentides pour l'automne , indique Myriam Corbeil.

« C’est inspiré d’un concept de villages nomades au Maroc. L’idée de base était de combler le manque de logements dans les festivals et événements. Avec la pandémie, nous avons fait pivoter notre projet vers un village nature au lieu du village festif. Nous voulons faire découvrir des lieux du Québec. » — Une citation de Myriam Corbel, conceptrice et fondatrice d'Hôtel UNIQ

Il sera possible de réserver sa place du 13 mai au 1er août à proximité des sentiers de randonnée, de vélo de montagne et de la passerelle suspendue de la Gorge de Coaticook.

Un village de tentes UNIQ, similaire à celui-ci, fera son apparition cet été au parc de la Gorge de Coaticook. Photo : Nyux Média

Il y a souvent des microbrasseries ou des parcours gourmands à proximité des endroits où l’on s’installe. Nous créons des partenariats locaux pour découvrir la région dans laquelle on se trouve. Il n’y a rien à penser pour le visiteur. Ce sont des lits de chambre d’hôtel. Il y a des gens sur place pour offrir le service. Nous pouvons même offrir des repas ou les gens peuvent apporter leur nourriture , décrit la conceptrice d'Hôtel UNIQ.