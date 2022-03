Budget de la N.-É. : l’absence d’une hausse de l’aide sociale critiquée

La Nouvelle-Écosse a décidé de ne pas augmenter les prestations d’aide sociale dans son plus récent budget. Cette décision soulève plusieurs critiques.

Non seulement il n'y a pas d'augmentation, mais ils réduisent effectivement le budget de ceux qui sont déjà des milliers de dollars sous le seuil de pauvreté. Je suis très inquiète , indique Christine Saulnier, directrice pour la Nouvelle-Écosse au Centre canadien des politiques alternatives.

Le chef de l’opposition Iain Rankin s’est aussi dit déçu.

Que les gens qui en ont le plus besoin n'aient rien est très décevant , affirme-t-il.

Le chef du Nouveau Parti démocratique NPD Gary Burill s’est dit scandalisé que les prestations ne soient pas augmentées, malgré l’inflation et la hausse des prix de la nourriture et du mazout.

Des mesures ciblées répond Houston

Le premier ministre Tim Houston s’est défendu en pointant diverses mesures incluses dans le budget, comme l’investissement de 12,5 millions de dollars pour l’allocation pour enfants de la Nouvelle-Écosse.

Il ajoute que la province va investir 15 millions de dollars pour le logement abordable et qu’une somme de 2 millions a été accordée à un groupe de travail sur le logement dans la région d’Halifax.

Mais Christine Saulnier ne pense pas que la construction de nouveaux logements fera une différence immédiate pour les personnes en situation de pauvreté.

Des solutions à portée de main

L’économiste de l’Université de Moncton Pierre-Marcel Desjardins souligne que les défis des personnes les plus démunies sont à très court terme.

L'économiste Pierre-Marcel Desjardins est étonné que peu d'aide directe n'ait été accordée aux plus démunis (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il estime que plusieurs mesures auraient pu être prises.

« Ils ont besoin d’une aide maintenant et pas dans plusieurs mois ou quelques années » — Une citation de Pierre-Marcel Desjardins, économiste

A vec l’augmentation du prix de l'essence, on a une augmentation des taxes de vente. On aurait pu en contrepartie abaisser les impôts payés par les plus démunis ou créer un genre de crédit pour cibler ces personnes-là , pense M. Desjardins.

Il croit que des mesures ciblées pour les familles ou les aînés sont positives, mais il craint que ce ne soit pas suffisant pour la tranche de la société ayant les revenus les moins élevés.

