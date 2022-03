Éducation en matière de cannabis : des millions de dollars inutilisés

Le gouvernement de Blaine Higgs continue de sous-utiliser le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis (FESC). Les choses changent peu à peu, mais pas assez rapidement, selon l’opposition.

Cette initiative a été mise sur pied en 2018 par le gouvernement libéral de Brian Gallant à l’approche de la légalisation du cannabis au Canada.

Elle a comme mission de financer des projets qui portent notamment sur la consommation responsable et est financée par les fournisseurs de cannabis. Ces derniers y contribuent à hauteur de 2 % des ventes réalisées auprès de Cannabis NB.

Plus de 2,3 millions $ ont été versés dans le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis depuis sa création.

Jusqu'à récemment, seulement 46 600 $ avaient été dépensés – soit environ 2 % de l’enveloppe – pour subventionner deux projets menés par l’Alliance P.R.O. Jeunesse et par l’Université Mount Allison.

Cette sous-utilisation du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC s’explique en partie par le fait qu’il a été mis sur la glace pendant que le gouvernement de Blaine Higgs évaluait la possibilité de privatiser Cannabis NB.

En novembre 2019, un appel d’offres a été lancé pour trouver une entreprise prête à gérer la vente et la distribution de cannabis à usage récréatif dans la province. Le gouvernement a finalement annoncé en mars 2021 qu’il renonçait à privatiser cette société de la Couronne.

Quatre demandes de subvention récemment acceptées

Il y a maintenant un an que le gouvernement a décidé de ne pas privatiser Cannabis NB. Il n’a toujours pas annoncé de nouvelles subventions par l’entremise du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC , et ce, même si les fournisseurs n’ont jamais arrêté de le financer.

Cannabis NB restera une propriété de la Couronne au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La situation est cependant en train de changer selon la porte-parole du ministère des Finances, Erika Jutras. Celle-ci affirme que le comité consultatif du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC s’est réuni et a fait des recommandations au ministre, Ernie Steeves.

Ce dernier a ensuite approuvé des dépenses d’environ 294 000 $ pour quatre nouveaux projets , signale-t-elle par courriel. Elle n’a toutefois pas précisé quelle est la nature des projets ou quelles organisations les pilotent.

« Ces projets sont partiellement financés et les fonds restants seront versés une fois terminés », affirme Erika Jutras.

Lorsque ces quatre nouvelles subventions auront été complètement versées, les déboursements totaux effectués par le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC depuis sa création se chiffreront à 340 600 $ (soit environ 15 % de l’enveloppe totale).

Radio-Canada Acadie a demandé une entrevue avec le ministre des Finances à ce sujet. Sa requête n’a pas porté ses fruits.

L’opposition accuse le gouvernement de se traîner les pieds

Le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC est donc en train de sortir de sa torpeur, avec quatre nouvelles subventions. Les libéraux et les verts demandent tout de même au gouvernement d’en faire plus. Ils l’accusent de se traîner les pieds.

Le porte-parole libéral en matière de finances Robert McKee affirme qu’il est déçu de la gestion du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC depuis l’arrivée au pouvoir des progressistes-conservateurs, à la fin de 2018.

« Le Fonds était une partie essentielle de la légalisation du cannabis [...] parce qu’il faut être là pour protéger les jeunes, sensibiliser les jeunes et les parents au cannabis et faire de l’éducation. » — Une citation de Robert McKee, porte-parole libéral en matière de finances

Selon lui, le fait qu'une importante partie de l'enveloppe du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC n'a toujours pas été utilisée est un signe que le gouvernement ne se soucie pas de ses responsabilités .

Le critique libéral en matière de finances Robert McKee croit que le gouvernement devrait investir davantage dans la sensibilisation auprès des jeunes (archives). Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Robert McKee affirme que le gouvernement de Blaine Higgs doit mieux promouvoir et publiciser ce fonds et inviter des organismes et des chercheurs à venir utiliser ce fonds .

Le chef du Parti vert, David Coon, est lui aussi très critique. Il allègue que le gouvernement sous-utilise le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis FESC parce qu’il n’a pas intérêt à sensibiliser le public aux risques liés à la consommation de cannabis.

Je pense que le problème qui existe maintenant, c’est qu’il y a un conflit d’intérêts. Le gouvernement veut augmenter les sommes tirées du cannabis, mais une campagne de sensibilisation sur les risques de la consommation pourrait réduire les revenus ou les recettes fiscales. C’est le même enjeu avec l’alcool , dit-il.

David Coon propose de retirer au ministre des Finances la responsabilité de choisir quels projets méritent d’être subventionnés et de confier au bureau de la médecin hygiéniste en chef le mandat de monter une importante campagne de sensibilisation.

Je crois que la solution, c’est de transférer l’argent du Fonds vers le bureau de la médecin hygiéniste en chef afin de lancer des campagnes d’éducation et de sensibilisation. C’est le rôle de la médecin hygiéniste en chef et de son bureau, en réalité.

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, n’était pas disponible afin de commenter ce dossier.