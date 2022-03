Le plan prévoit notamment de mettre sur pied un guichet d'accès unique pour les soins de première ligne afin d'aider les personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Ce guichet permettra de prendre contact, dans un « délai raisonnable », à un médecin ou à un autre professionnel de la santé. Il permettra aussi d'obtenir un rendez-vous médical ou un renouvellement de prescription.

Ce plan est très très très ambitieux. Pour le délai, l’avenir nous le dira. C’est un plan qui tente de résoudre des choses que le réseau a négligées depuis probablement des décennies. On va prendre le temps de relever les défis, mais il y a dans ce que le ministre nous présente aujourd’hui de belles propositions, en particulier au niveau de la première ligne , souligne le Dr Benoît Heppell, qui est médecin de famille à Sherbrooke.

Le Dr Benoit Heppell est médecin de famille à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Il faudra s’assurer de s’organiser et de mettre les ressources en place. Il faut comprendre qu’on est passé d’un projet de loi 11, déposé il y a quelques mois, où le ministre nous disait que tous les patients pourraient voir un médecin en 36 h à aujourd’hui, l’annonce où on dit “tous les patients, avec ou sans médecin de famille, pourraient voir dans un délai raisonnable le bon professionnel de la santé pour eux" , ajoute le Dr Heppell.

« C’est un gain important, de ne pas dire que c’est toujours le médecin qu’il faut voir, mais que ça peut être une infirmière praticienne, une infirmière clinicienne, une travailleuse sociale. » — Une citation de Benoît Heppell, médecin de famille à Sherbrooke

Le suivi par un médecin qui connaît l'historique médical du patient reste optimal, précise-t-il. Cependant, il ne croit pas que cette option est réaliste pour tous les Québécois. Dans un monde idéal, le suivi par un médecin de famille auprès duquel on est inscrit serait la chose à faire. Mais dans le contexte actuel au Québec, je pense que c’est tout à fait utopique de penser que tout le monde peut être inscrit auprès d’un médecin de famille. L’utilisation d’une équipe multidisciplinaire serait à mon avis plus réaliste.

Appréhension et urgence d’agir

Dans un communiqué de presse, les différents syndicats qui représentent le personnel de la santé de la province disent accueillir le plan du gouvernement avec un sentiment partagé d’appréhension et d’urgence d’agir .

Malgré les objectifs louables et l’ouverture démontrée par ce dernier, [les différents syndicats du personnel de la santé] craignent que ce plan santé, et services sociaux rappelons-le, ne soit qu’un vaste exercice de relations publiques en vue des prochaines élections , indique le communiqué.

Selon les syndicats, le plan est très ambitieux et comprend des mesures qui ne pourront pas toutes être réalisées à court terme .

« Les organisations demandent donc au ministre Dubé de prioriser les mesures visant une meilleure organisation du travail afin d’offrir de meilleures conditions d’exercice. » — Une citation de Les syndicats du personnel de la santé dans un communiqué

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec a quant à elle salué le plan présenté mardi, plus précisément en ce qui concerne le virage vers le soutien à domicile .

Le plan d’action présenté ce matin comporte également des mesures pertinentes pour un mieux-être des aînés. En plus d’un soutien accru aux groupes communautaires et aux organisations qui interviennent en soins et services à domicile on présente une volonté de standardiser les systèmes d’évaluation de la qualité de tous les milieux de vie , ajoute la Conférence dans un communiqué.

Parmi les mesures annoncées mardi, le gouvernement a aussi dit souhaiter éliminer une fois pour toutes le temps supplémentaire obligatoire, qui a souvent été dénoncé par les travailleurs de la région au cours des dernières années.