La popularité des magasins de liquidation d’aliments à la hausse 

Alors que le panier d’épicerie coûte de plus en plus cher, la popularité des magasins de liquidation d’aliments ne cesse d'augmenter à Sherbrooke.

À la Mie des économies, qui écoule des surplus de pain depuis une trentaine d’années dans l’ouest de la ville, les ventes ont augmenté de près de 20 % depuis un an. D’autres produits se sont aussi ajoutés au pain dans la dernière décennie pour répondre aux besoins de la clientèle.

De nouveaux joueurs apparaissent également ailleurs dans la région. Le magasin Escomptes BG est ouvert depuis à peine un an dans l'est de Sherbrooke.

Ses propriétaires sont deux anciens footballeurs et entraîneurs qui ont arrêté de jouer en raison de la pandémie. Ils se sont alors tournés vers la vente.

On a profité de la pandémie, de quelque chose de négatif, pour le transformer en quelque chose de positif , souligne Yan Genest, l’un des hommes derrière le projet.

Avec notre bagage de joueurs de football et de coachs de football, on s’est levé les manches et on a foncé là-dedans tête première , ajoute Jonathan Belhumeur, son partenaire d’affaires.

Notre premier objectif était de répondre à un besoin criant de la population, que ce soit de n’importe quelle classe sociale. Étudiants, personnes âgées, nouveaux arrivants : on veut vraiment offrir des prix inférieurs aux prix du marché , ajoute M. Belhumeur.

Pour offrir des prix plus bas que les grands magasins, Escomptes BG met la main sur les surplus de grandes compagnies, sur des lots dont l'emballage est abîmé et sur des fins de lignes.

« Les compagnies s’empressent de sortir ces produits-là du marché. Nous, on les récupère à bon prix. » — Une citation de Jonathan Belhumeur, copropriétaire d’Escomptes BG

Il n’y aura jamais une aussi grande variété qu’à l’épicerie, mais on a des gammes de produits avec de belles dates, et de beaux produits que ce soient des marques comme Quaker ou Dare, souligne-t-il. Il faut chercher nos deals, mais on fait affaire à de bons partenaires.

Cette offre alimentaire atteint sa cible. Les clients du commerce sont de plus en plus nombreux, au point que les propriétaires s’apprêtent à doubler sa superficie.

Le réaménagement se fera quelques portes plus loin, et permettra d’ajouter des réfrigérateurs pour offrir plus de produits réfrigérés, des fruits et des légumes.

Avec les informations de Guylaine Charette