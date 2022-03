Un ultime rapport du protecteur de l’enfance de l’Alberta, Del Graff, fustige la province

Citant une hausse sans précédent du nombre de décès d'enfants placés dans des établissements de soins de l’Alberta, le protecteur de l'enfance, Del Graff, réitère son appel au gouvernement provincial pour une meilleure surveillance et une prise en charge efficace des mineurs.

On fait aussi de l’information en format collation.

Un jour après sa sortie d'un centre d'hébergement où des jeunes avec une dépendance à la drogue et à l'alcool sont placés pour une cure de désintoxication, Barry, 15 ans, a succombé à une surdose.

Sa mort, ainsi que celle de 14 autres jeunes albertains, est documentée dans un rapport final de Del Graff, qui prend sa retraite après 11 ans de service.

Quatorze décès du rapport du protecteur de l'enfance sont survenus entre le 1er avril et le 30 septembre 2021. Un autre jeune est décédé plus tôt, mais l'enquête avait été suspendue jusqu'à présent. Ils étaient tous âgés de 12 à 19 ans.

Cinq sont morts de problèmes liés à la toxicomanie, trois se sont suicidés et trois ont été victimes d'un homicide. Il y a eu également trois décès de causes médicales diverses et un décès dû à un accident de la route.

Nous avons récemment vu un nombre sans précédent de décès , a déclaré Del Graff.

Del Graff note que 11 d'entre eux étaient autochtones, ce qui souligne leur vulnérabilité et leur surreprésentation dans les systèmes gouvernementaux .

« C'est le plus grand rapport que nous ayons publié sur une période de six mois et il est troublant qu'il regroupe les situations de tant de jeunes. » — Une citation de Del Graff, protecteur de l'enfance de l'Alberta

Dans son rapport final avant la retraite, le protecteur de l'enfance Del Graff énumère cinq décès liés à des problèmes de toxicomanie, trois suicides, trois homicides, trois décès de causes médicales et un décès dû à un accident de la route. Photo : Radio-Canada

Manque de coopération

En vertu de la loi albertaine, le protecteur de l'enfance doit mener des examens sur les décès des jeunes qui meurent dans les établissements de soins ou dans les deux ans suivant leur prise en charge.

Cependant, il n'existe aucun mécanisme qui contraint les ministères de rendre compte officiellement des mesures prises, le cas échéant.

Il déclare à ce sujet que les fonctionnaires devraient rendre compte de leurs progrès en se présentant régulièrement devant un comité de députés.

« Comme nos recommandations ne sont pas contraignantes, le gouvernement doit en faire davantage pour obliger les ministères à rendre des comptes. » — Une citation de Del Graff, protecteur de l'enfance de l'Alberta

Del Graff attire l'attention sur les problèmes communs rencontrés par les jeunes dont les parcours sont décrits dans le rapport, comme des lacunes dans les soins et la prestation de services qui, si elles ne sont pas corrigées, continueront à mettre les jeunes en danger, selon lui.

Il explique que la situation du jeune Barry n'est pas unique. Comme beaucoup d'autres jeunes du système de protection de l'enfance de l'Alberta, il n'a pas reçu le soutien en santé mentale dont il avait besoin. Le temps que des services lui soient offerts, l'impact négatif de ses expériences était profond et bien ancré , déplore-t-il.

Del Graff souhaite que les ministères de la Santé, de l'Éducation et des Services sociaux élaborent un processus qui garantira des services collaboratifs et coordonnés pour les jeunes ayant des besoins complexes.

Le 4 avril, Terri Pelton sera assermentée en tant que nouvelle protectrice de l'enfance de l'Alberta. Elle fait partie de l'équipe de direction de Del Graff depuis 2011.

Avec des informations de Wallis Snowdon