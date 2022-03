Important coup de pouce pour le logement abordable à Gatineau

Deux subventions totalisant plus de 70 millions de dollars ont été accordées par le ministère des Affaires municipales pour compléter le financement de six projets de logements abordables à Gatineau attendus depuis plusieurs années.

Au total, ce sont 296 unités qui seront construites dans 4 des 5 secteurs de la Ville, dont Masson-Angers, avec le projet Le toit d'Érica pour les femmes victimes de violence.

C’est une nouvelle historique aujourd’hui sur le plan de l’habitation. Je suis vraiment fière , s’est félicitée France Bélisle, mairesse de Gatineau, mardi. C’est le résultat, à mon avis, de discussions passionnées, persuasives et convaincantes, j’espère, avec différents interlocuteurs.

Cette annonce survient quelques jours après qu’elle eût dit espérer plus du gouvernement du Québec en matière de logement lors du dévoilement du dernier budget du présent mandat du gouvernement provincial, mardi dernier.

« Pour moi, l’annonce faite par le gouvernement est tout à fait en lien avec le leadership qu’on a mené dans ce dossier-là. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

À lire aussi : Crise du logement : hausse historique des loyers à Gatineau, dit la SCHL

Un grand rassemblement des partenaires de l’habitation

La mairesse a par ailleurs annoncé la tenue d'un grand rassemblement avec des partenaires du milieu de l'habitation le 11 avril.

La rencontre compte déjà une trentaine d'inscriptions. Selon France Bélisle, ce sommet permettra de guider le nouveau comité choc mis sur pied par la Ville afin de livrer les projets de logements plus rapidement.

La création de ce comité-là ne fait pas en sorte qu’on n’aura plus de problèmes sur le terrain , a pour sa part déclaré le conseiller Daniel Champagne. Le fait de regrouper ces personnes-là est tout à fait une bonne façon de travailler et nous permet d’avancer plus rapidement et plus efficacement, surtout.

Avec les informations de Nathalie Tremblay