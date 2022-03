Un dynamitage qui surprend dans l’est de Sherbrooke

Les habitants de la rue située à l'intersection de King Est savaient que le terrain situé derrière chez eux était commercial, et que son propriétaire avait donc le droit de couper le boisé dans le cadre d’un projet de développement.

Ils ne croyaient cependant pas que du dynamitage allait être effectué à quelques mètres de leur terrain. Les détonations ont commencé en hiver 2021 et doivent continuer cette semaine, selon Manon Leblanc, une résidente qui vit dans le secteur depuis moins de trois ans et dont la cour arrière donne sur le chantier de construction.

Il y avait une pancarte à vendre juste avant de prendre notre rue, et c'était dans les mains d'un agent, mais on se disait "c'est commercial, c'est du roc". On ne se faisait pas de soucis pour ça, on n'était pas inquiet, on ne s'attendait pas à ça , se souvient-elle.

Si elle pouvait revenir en arrière, elle ne pense pas qu’elle aurait acheté sa propriété, vu les circonstances.

Au moment où on a acheté, il n’y avait pas beaucoup de maisons, on n’avait pas beaucoup de choix, mon mari est tombé en amour avec celle-là, la cuisine, l’emplacement. Avoir su… mais l’avenir, on ne le sait pas , remarque-t-elle.

L’entrepreneur a agi dans les règles de l'art, confirme la Ville

La Ville de Sherbrooke confirme que le promoteur est dans ses droits dans ce projet. Ses travaux ont été menés avec les bons permis, dans les règles de l’art.

Seul bémol : une clôture temporaire installée sur le bord de certains terrains pour éviter les chutes manquait de rigidité. Depuis le passage de Radio-Canada la semaine dernière, la Ville a cependant demandé à l'entrepreneur de la remplacer par une clôture de construction plus solide, ce qu'il a fait.

Depuis la prise de cette photo la semaine dernière, une clôture plus solide a été ajoutée pour protéger le public. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Des arbres ont aussi été coupés à proximité de certaines résidences. Le président de l'entreprise derrière le projet indique cependant que des arbres seront replantés selon les règles municipales entourant les zones tampons dès que possible.

Consulté par Radio-Canada, le directeur du service de la planification et de la gestion du territoire de Sherbrooke Yves Tremblay a expliqué comment les futurs acheteurs peuvent éviter le genre d’histoire vécue par les habitants de la rue Florian-Duchesneau.

On peut consulter via les cartes interactives de la Ville le zonage et les types d'activités qu'il peut y avoir autour d'une propriété et d’un voisinage, c'est un indice. Deuxième élément, si une propriété n'est pas occupée, elle est appelée à être occupée, c'est propice aussi à recevoir des travaux d'implantation et de construction , indique-t-il.

« À partir du moment où la demande de permis est conforme, complète et en bonne et due forme, il y a obligation pour la Ville d’émettre le permis. » — Une citation de Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire de Sherbrooke

Pour ce qui est des autres dispositions, c’est nos règlements de construction qui viennent imposer les différentes mesures. Bandes tampons, hauteur de talus, mesures de protection. Tout ça est automatiquement bien géré justement pour assurer la suite des choses et faire en sorte que les constructions sont faites dans l’ordre des choses , ajoute-t-il.

Il est cependant plus difficile, voire impossible, d’avoir accès aux permis de construction des entrepreneurs. Il faut savoir qu’un permis de construction implique un propriétaire privé. C’est une transaction privée qui se fait. Il n’y a pas d’information. Ce n’est pas le propre de Sherbrooke. C’est comme ça que ça se passe partout au Québec. Il n’y a pas une indication, surtout pour une implantation individuelle, on n’est pas en train d’ouvrir un quartier par exemple, où là, il y a toute une autre démarche. Pour une implantation individuelle comme ça, ce n’est pas une information qui est partagée automatiquement avec le voisinage.

Dans un courriel à Radio-Canada, l'entreprise responsable du projet a indiqué avoir l'intention de rencontrer les résidents du quartier au début du mois d'avril pour mieux les renseigner. Le terrain en développement doit accueillir un futur immeuble commercial.