La majorité des déversements près du site de la Consol pourront être évités à La Baie

On fait aussi de l’information en format collation.

La nouvelle station de pompage, un projet d’environ 3,5 M$, sera financée grâce aux fonds obtenus par Saguenay via le Programme de la taxe de l’essence. La Ville déboursera environ 100 000 $ pour l’aménagement du secteur.

La station de pompage située à l’angle de la 1re rue et de la 6e avenue dans le secteur de Port-Alfred, qui date du milieu des années 1980, devait être remplacée l’an dernier. Les soumissions reçues pour le projet avaient alors été jugées trop élevées, a expliqué le président de l’arrondissement et conseiller municipal du secteur, Raynald Simard.

On devrait aller en soumission, en appel d’offres sous peu , a-t-il indiqué, en entrevue à la suite de la séance du conseil de l’arrondissement de La Baie tenue mardi. Les travaux doivent débuter cet été.

Une dérogation mineure a été adoptée par les deux élus en poste afin de permettre l’aménagement d’une allée pour que les véhicules récréatifs puissent accéder à la station de vidange qui sera connectée à la station de pompage. Saguenay a d’ailleurs acquis une portion du terrain du propriétaire voisin de l’actuelle station désuète pour le projet.

Des amateurs de planche aérotractée (kitesurf) avaient réalisé à l'automne 2019 qu'ils nageaient à travers du papier de toilette et des excréments, après qu'un déversement d'eaux usées soit survenu dans la baie des Ha! Ha! Photo : Radio-Canada

De 80 à 85 % moins de déversements

Dans les dernières années, des déversements d’eaux usées avaient attiré l’attention, en particulier en septembre 2019, lorsque des déchets et des excréments s’étaient retrouvés sur les berges de la baie des Ha! Ha!

Ces déversements occasionnels se produisaient par exemple lors de fortes pluies, en raison d’un trop-plein du système municipal, qui déversait alors les eaux usées dans la baie, afin d’éviter un refoulement d’égout dans les résidences.

La nouvelle station de pompage sera plus performante et permettra de réduire de façon importante les déversements, a souligné M. Simard.

Ils [les fonctionnaires ] m’ont dit que ça allait corriger dans l’ordre de 80 à 85 % les vidages, c’est-à-dire les by-pass, comme on dit, qui sont d’ailleurs autorisés par le ministère de l’Environnement, a-t-il précisé. Mais je pense que plus on en évite, mieux c’est, avec une nouvelle mécanique à la fine pointe de la technologie, je pense que ça devrait faire l’affaire pour monter tout ça à l’usine d’épuration.

Les élus de La Baie ont voulu profiter des travaux pour relocaliser la station de vidange des véhicules récréatifs, qui est présentement située sur le boulevard de la Grande-Baie Sud, à la station Pétrole RL. Elle sera ainsi située à proximité du site de la Consol, où une rampe de mise à l’eau doit être accessible cet été.

Stationnement et aide financière

Par ailleurs, les élus ont autorisé pendant la séance de mardi l’aménagement d’un stationnement pour les personnes à mobilité réduite au Centre de ski Mont-Bélu, qui ne dispose d’aucun espace réservé à cet effet, après des demandes du milieu.

Une aide financière de 1000 $ a également été accordée à la Maison des familles de La Baie, alors que les importantes précipitations de neige ont pesé lourd sur le budget de déneigement de l’organisme.