Shawinigan : la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche n’a pas été prépilotée

Il n’est pas impliqué dans la recherche de solutions pour l’usine de Shawinigan. Ce sont des spécialistes de la Polytechnique Montréal qui accompagnent la Ville. Il peut toutefois se prononcer sur les bonnes pratiques à observer lorsque l’on conçoit un projet aussi complexe qu’une usine de filtration.

« Avant la conception, sur plusieurs mois, ils auraient dû prévoir des tests en grosseur pilote avec le type de membrane choisi, la ZeeWeed 1000, et un certain concept de rétrolavage pour voir comment le système se comporte. Tous les manufacturiers ont des usines pilotes qui fonctionnent de façon très semblable à leur équipement pleine échelle. » — Une citation de Pierre Bérubé

Pierre Bérubé, professeur au département de génie civil de l’Université de la Colombie-Britannique et spécialiste de la technologie membranaire de filtration de l'eau. Photo : Radio-Canada

À Shawinigan, il n’y a pas eu de prépilotage de l’usine de filtration. Le directeur adjoint et directeur des communications de la Ville, François St-Onge indique que cette étape n’était pas requise dans la filière de traitement membranaire parce qu’elle était déjà reconnue par le ministère de l’Environnement du Québec .

Prévenir l’encrassement des membranes à la source

L’encrassement des membranes dans les usines de filtration de l’eau est un phénomène connu. Outre Shawinigan, des municipalités comme Donnacona et Les Coteaux au Québec ont dû composer avec le colmatage des membranes.

À gauche, un module propre et à droite, un module encrassée par de la boue accumulée entre les membranes. Photo : Radio-Canada

Selon Pierre Bérubé, un prépilotage aurait sans doute permis de déceler le problème et de trouver une solution avant la conception finale de l’usine. Ce phénomène-là, c’est du sludging. De l’accumulation de solide dans la membrane. La matière qui est retenue par la membrane est enlevée par le rétrolavage, mais si les conditions hydrauliques ne sont pas favorables à ce que cette matière-là évacue le système, elle peut s’accumuler et lorsqu’elles s’accumulent depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, plusieurs mois, on a ce problème-là.

À Sainte-Marie en Beauce, la technologie membranaire fonctionne à la perfection avec un modèle différent et plus robuste qu’à Shawinigan, la ZeeWeed 500. N’empêche, le directeur du service d’ingénierie de la municipalité, Bruno Girard tenait à faire un prépilotage de la technologie. Une réplique de l’usine a été opérée durant quelques mois.

Un usine pilote a été opérée durant plusieurs mois en prévision de la construction de l'usine de filtration membranaire à Sainte-Marie Photo : Courtoisie : Ville de Sainte-Marie

Quand on a su que la membrane remportait l’appel d’offres, on a demandé à GE de faire un pilote. L’objectif était surtout pour l’enlèvement du carbone organique total, COT, dans l’eau. Le carbone, c’est notre ennemi numéro un parce que si tu le mélanges au chlore ça fait des trialométhanes et ce n’est pas bon pour la santé , explique-t'il.

Encourager la prise de risque avec le plus bas soumissionnaire

En obligeant les municipalités à choisir le plus bas soumissionnaire conforme, on les encourage à prendre des risques, selon Pierre Bérubé. On veut réaliser le projet le plus vite possible et à moindre coût pour adhérer aux normes Selon lui, la portion pilotage n’est pas proposée pour réduire les coûts. Dommage, croit-il, ajoutant que très souvent lorsque surviennent des problèmes dans le processus de conception ou de construction, c’est qu’on n’a pas prédit correctement tout ce qui pourrait se passer .

« Lorsqu’on regarde une usine de traitement d’eau, c’est un projet d’une grande envergure et on se limite si l’on pense que l’on peut tout adresser au début. Ça devrait être un cheminement qui revient sur lui-même durant les étapes de conception, que l’on justifie nos décisions plusieurs fois pour s’assurer le succès du projet. » — Une citation de Pierre Bérubé

Les ZeeWeed : un fleuron canadien

Pierre Bérubé rappelle que les membranes ZeeWeed 1000 et ZeeWeed 500 sont les membranes les plus utilisées à travers le monde et que c’est même un succès canadien. Ce n’est pas un produit qui est connu pour avoir des problèmes. On ne peut pas juste l’implanter et penser que ça va fonctionner. Il faut l’implanter avec une série de décisions qui doivent être prises en amont

La conception de l’usine et la séquence des opérations de traitement sont aussi tributaires de la performance des membranes.