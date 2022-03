Une église de Winnipeg victime d’un vol de plusieurs milliers de dollars d’équipement

On fait aussi de l’information en format collation.

Lundi après-midi, Kester Mokolo s’est arrêté à l’église Redeemed Christian Church of God pour récupérer un sac qu’il avait laissé sur place la veille lorsqu’il a remarqué que le synthétiseur avait disparu.

Il a ensuite constaté que plusieurs autres affaires étaient manquantes.

C’est vraiment triste que quelqu’un rentre dans une église pour y commettre un vol , se désole M. Mokolo.

Le pasteur Dipo Adewumi explique que les cambrioleurs se sont également emparés d’une caméra utilisée pour la diffusion des cérémonies religieuses, une télévision et plusieurs microphones. Il estime la valeur des objets volés à 25 000 $.

J’ai entendu parler de situations où des gens s’introduisent dans des maisons, des voitures, mais je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui s’introduit dans une église. Et voler l’équipement que nous utilisons pour le culte, c’est assez étrange , raconte M. Adewumi. Ces vols représentent un dur coup financier pour l’église.

Un porte-parole de la police de Winnipeg a confirmé que l’église avait déposé plainte concernant le cambriolage, mais n’avait pas d’autres détails à offrir.

Le pasteur de la Redeemed Christian Church of God Dipo Adewumi Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

D’autres vols à proximité

Un autre vol important a eu lieu plus tôt dans le mois dans un cabinet comptable voisin.

Le 2 mars, un déneigeur est arrivé pour terminer le travail de déblaiement lorsqu’il a découvert que sa remorque et sa machinerie avaient disparu, raconte la responsable de l’entretien des bâtiments et directrice des ressources humaines chez Talbot et Associés, Valérie Chaput.

Mme Chaput pense que le vol d’un équipement aussi important a dû nécessiter un effort coordonné d’un groupe de personnes.

Elle compatit avec ses voisins qui ont vécu une expérience similaire.

Vous vous sentez un peu en danger et vous avez un peu une boule à l’estomac en sachant que quelqu’un est venu sur votre propriété alors que vous n’étiez pas là et a commis son méfait. C’est un mauvais sentiment , dit Valérie Chaput.

Les données de la police de Winnipeg indiquent qu’il y a eu 57 crimes contre la propriété en 2021 dans le quartier de Saint-Norbert, soit deux de moins que l’année précédente.

Huit d’entre eux étaient des effractions et 34 des vols d’un montant égal ou inférieur à 5000 $.

Avec les informations de Rachel Bergen et de Joanne Roberts