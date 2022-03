La femme retrouvée dans un sac a été victime d’un homicide, selon la police

Selon la police de Toronto, le corps d'une femme a été retrouvé lundi dans un sac à ordures dans l'est de la ville et l'affaire est désormais considérée comme un homicide.

La police a déclaré mardi que le corps présentait des signes évidents de traumatisme, notamment de démembrement lorsqu'il a été localisé près de l’intersection des avenues Eastern et Berkshire.

La femme n'a pas encore été identifiée.

Lors d'une conférence de presse près de la scène, Christopher Ruhl, de l'unité des homicides de la police de Toronto, a déclaré aux journalistes que la femme avait la peau claire, mesurait environ 157 cm (5’ 2”) et pesait 54 kg (118 livres). Elle avait des cheveux foncés et étaient à la longueur des épaules. On ne sait rien de son origine ethnique, a-t-il ajouté.

Selon M. Ruhl, on estime qu'elle a entre 20 et 40 ans.

La police devrait diffuser des images des ongles des doigts et des orteils de la femme dans l'espoir que des membres du public, ou un salon de manucure où elle était cliente, puissent l'identifier.

Un membre du public a découvert le corps lundi et a appelé le 911.

La police demande instamment à toute personne ayant vu une personne poussant un chariot avec des sacs poubelles à l'intérieur entre 10 h et 13 h 30 lundi de se manifester.

