Marche pour le climat : les étudiants des cégeps de Chicoutimi et de Jonquière s’ajoutent

Le Mouvement des associations générales étudiantes (MAGE)-Université du Québec à Chicoutimi UQAC , qui représente les quelque 6000 étudiants de l’université régionale, avait déjà annoncé la tenue de cette activité, après une journée de grève le 22 mars en faveur de la gratuité scolaire.

Par voie de communiqué mardi, le Mouvement des associations générales étudiantes MAGE -Université du Québec à Chicoutimi UQAC a annoncé la participation de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Collège de Chicoutimi (AGEECC) et de l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière (AGEECJ).

Une foire environnementale se tiendra de 10 h à 13 h au Cégep de Chicoutimi, où les producteurs locaux seront mis à l’honneur. Une série d’allocutions suivra sur l’Esplanade de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC à partir de 13 h 30. La marche se mettra en branle à compter de 14 h.

Nous fonçons sans ralentir vers la catastrophe que l’on nous promet, et il nous faut encore une fois tirer la sonnette d’alarme pour espérer une réaction de nos gouvernements , a d’abord commenté Aymeric Ferron, coordonnateur aux affaires locales et environnementales du Mouvement des associations générales étudiantes MAGE -Université du Québec à Chicoutimi UQAC .

Notre nombre fera notre force et plus nous serons nombreux dans les rues de Chicoutimi, plus notre message aura une chance de passer , a ajouté Jean-Simon Desrochers, président de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Collège de Chicoutimi AGEECC .

Notre marche se veut rassembleuse pour permettre à la région entière d’exprimer son désir d’aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite en termes de développement durable et de transition écologique , a enchaîné Marie Lebrun, chargée à la promotion et à la mobilisation de l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière AGEECJ .

Environ une centaine d’étudiants avaient pris part à la marche du 22 mars.