La MRC de Rivière-du-Loup ne veut pas d’une traverse à Cacouna

Dans une résolution adoptée à la majorité du conseil le 17 mars, les élus de la MRC demandent que l'étude effectuée par la Société des traversiers du Québec STQ sur l'avenir de la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix ne porte que sur l'emplacement de Rivière-du-Loup.

Ils avancent que cet exercice risque de fragiliser la cohésion sur le territoire de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup.

Le préfet, Michel Lagacé, va même jusqu'à affirmer que la démarche de la Société des traversiers du Québec STQ pourrait retarder le développement des infrastructures portuaires autant à Rivière-du-Loup qu'à Cacouna, à cause de l’incertitude liée au sort de la traverse.

Il soutient que les deux ports peuvent se développer tout en gardant le service de traversier à Rivière-du-Loup.

On comprend très bien les perspectives de la communauté locale. Sur un angle territorial, c’est clair qu’on a un point de vue différent, mais il n’y a aucun clivage , assure-t-il.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Maintenir les vocations respectives

Les membres du conseil de la Municipalité régionale de comté MRC soutiennent aussi que, dans la planification pour le développement territorial, le port de Rivière-du-Loup a toujours eu une vocation touristique, alors que celle de Cacouna était commerciale et industrielle.

Dans le cas de Cacouna, on se concentre à développer cette zone industrialo-portuaire. Et on sait qu'avec la Société portuaire des quatre ports de l'Est, il y a des perspectives de développement qu'on voit à court ou moyen terme qui n'étaient pas là lorsque les ports étaient de possession fédérale , indique Michel Lagacé.

Jointe au téléphone, la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, s'est dite déçue de la position adoptée par la Municipalité régionale de comté MRC .

On aurait pu faire une résolution pour le maintien du service de traversier entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, et ne pas se positionner pour l'une ou l'autre des municipalités. Comme Rivière-du-Loup, Cacouna fait partie de la même Municipalité régionale de comté MRC , rappelle-t-elle.

Elle a voté contre cette résolution, tout comme la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury.

Questionné au sujet de la résolution, le porte-parole de la Société des traversiers du Québec STQ , Bruno Verreault, souligne que l'analyse se poursuit et que son organisme n'entend pas exclure Cacouna des options envisagées.

D'après un reportage de Patrick Bergeron