Sans information sur la COVID-19, difficile pour les Manitobains de se protéger

Selon la spécialiste, le fait que la province ne publie plus régulièrement les données sur les infections donne à la population un faux sentiment de sécurité.

Quand on n’entend plus parler de quelque chose, on a l’impression que c’est fini. Beaucoup de gens ont l’impression que la pandémie est finie, alors que la COVID-19 est encore là, et les gens prennent des risques qu’ils n’auraient normalement pas pris , affirme la Dre Julie Lajoie.

La province a cessé de publier des données quotidiennes sur le virus, passant plutôt à une publication hebdomadaire.

Le tableau de bord en ligne, qui fournissait des informations sur les cas, le taux de positivité des tests, les décès, les hospitalisations et les soins intensifs, n’est plus mis à jour.

Les autorités de la santé publique font valoir que les données en temps réel sont moins importantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient avant et que l’accent devrait être mis sur la communication des principales tendances. L’information sur la COVID-19 continuera d’être transparente et accessible au public, mais il s’agit d’une partie de la réponse qui doit également changer , a déclaré ce mois-ci le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, Jazz Atwal.

Pour faire votre propre évaluation des risques, vous devez savoir ce qui se passe , estime toutefois la Dre Lajoie.

On est dans le noir. On dit aux gens d’analyser leurs propres risques, mais si nous n’avons pas de données, les gens prennent des risques sans même savoir qu’ils en prennent , indique la Dre Lajoie.

Julie Lajoie est virologue et immunologue à l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Selon elle, ce manque de données peut faire perdre au public la confiance envers le gouvernement et la santé publique.

Des personnes âgées inquiètes

Katherine Bitney, une Winnipégoise âgée de 75 ans, estime que les données provinciales facilement accessibles permettaient de savoir où se trouvaient les infections et de déterminer à quel point il faut être prudent .

Maintenant, on n'a rien de tout cela. Je me sens vraiment perdue , explique Mme Bitney, dans la famille de laquelle il y a des personnes immunosupprimées.

Elle ajoute que les données permettaient de mieux savoir comment gérer sa vie et son comportement social, lorsque le virus se transmettait rapidement dans la communauté.

Maintenant, il n’y a plus rien. Je pense que cela fait que les personnes âgées, comme moi, ne sont pas dans une bonne situation , dit Katherine Bitney.

Après plus d’un mois de baisse, le nombre de cas recommence à monter dans le monde. La Dre Lajoie estime qu'une autre vague cogne à la porte du Canada .

Elle ne souhaite pas que le Manitoba remette toutes les ordonnances sanitaires en place, mais aimerait que le port du masque redevienne obligatoire.

Je sais que les gens diront : "Eh bien, c’est toujours recommandé si vous voulez le porter, vous pouvez le porter." Le problème serait qu’une personne contagieuse ne porte pas de masque.

La province devrait également revenir à l’isolement obligatoire pour les personnes infectées par la COVID-19, ajoute-t-elle. Cette mesure a été abandonnée le 15 mars.

Avec des informations de Peggy Lam, Meghan Ketcheson et Darren Bernhardt