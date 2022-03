Fin du masque obligatoire à l’Université de Toronto et l'Université Ryerson le 1er mai

L’obligation de porter le masque et d’être vacciné contre la COVID-19 prendra fin le 1er mai pour les étudiants et les employés de l'Université de Toronto et de l'Université Ryerson.

On fait aussi de l’information en format collation.

Depuis environ une semaine en Ontario, le port du masque n’est plus obligatoire à l’intérieur, à quelques exceptions près. Entre autres, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun, les établissements de soins de santé, les établissements de soins de longue durée et les établissements de soins collectifs.

Les deux établissements universitaires précisent que le port du masque ou la vaccination obligatoire pourraient être remis en place si nécessaire.

Au début du mois, le Conseil des universités de l'Ontario (CUO), dont les deux écoles sont membres, a déclaré que les universités maintiendraient leurs politiques de masque et de vaccination obligatoires au moins jusqu'à la fin du trimestre en cours afin de minimiser l'incertitude et les perturbations pour les étudiants, le personnel et le corps enseignant.

Cette semaine, l'Université de Waterloo, l'Université Wilfrid Laurier et l'Université de Guelph - également membres du COU - ont annoncé que l’obligation de porter le masque et d’être vacciné serait levée le 1er mai.

Le communiqué de l'Université Ryerson précise : Nous soutenons ceux qui choisissent de continuer à porter un masque. Nous encourageons vivement les membres de notre communauté à porter des masques dans les endroits bondés ou dans les zones où vous travaillez en étroite collaboration avec d'autres personnes.

Le communiqué de l’Université de Toronto comprenait un message similaire : Même si la distanciation physique et le port du masque ne seront plus requis [...] il est d'une importance vitale que, même avec l'assouplissement des mesures provinciales, nous restions vigilants, consciencieux et respectueux les uns des autres.

Avec les informations de CBC News