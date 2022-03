Le Yukon mise sur les touristes francophones du Québec

On fait aussi de l’information en format collation.

Ottawa entend ainsi « soutenir une campagne de marketing visant à promouvoir les possibilités touristiques du Yukon ». D’une durée de six semaines, cette campagne en français de Tourisme Yukon sera diffusée dans l’ensemble du Québec pour promouvoir le territoire en tant que destination touristique d’hiver et d’été.

Nous sommes fiers de participer à la relance de l’industrie touristique yukonnaise , a déclaré Lorraine Taillefer, la présidente de l’Association franco-yukonnaise AFY lors d'une conférence de presse en ligne.

Elle dit recevoir ce financement avec enthousiasme et que ce travail permet à la fois de préserver le tourisme domestique au Yukon, d'accroître le nombre de touristes francophones tout au long de l’année et de participer au développement des entreprises touristiques locales.

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) annonce que cet investissement permettra à l’Association franco-yukonnaise AFY d’établir des relations avec le secteur du tourisme et les médias francophones. Les fonds viendront également soutenir sa participation au Salon Aventure et Plein Air qui s'est tenu ces derniers jours à Montréal.

Le financement annoncé mardi est fourni par le Fonds d’aide au tourisme dont le but est d'aider les entreprises et organismes touristiques à répondre au défi que représente la reprise de l’industrie touristique après la pandémie, et faciliter leur croissance future .

C'est lors d'une conférence virtuelle que l'annonce de CanNor a été faite, en présence du député Brendan Hanley, la présidente de l'AFY Lorraine Taillefer et du ministre Daniel Vandal. Photo : Capture d'écran

« Grâce à cet investissement, nous appuyons à la fois l’industrie touristique du Yukon et la communauté francophone dans son ensemble dans le territoire. À mesure que les restrictions liées à la COVID-19 sont levées, notre gouvernement continuera d’être là pour aider le secteur touristique du Nord à se préparer à accueillir les visiteurs – y compris les francophones de partout au pays. » — Une citation de Daniel Vandal, ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord

Pour Edith Bélanger, la directrice du développement économique à l’Association franco-yukonnaise AFY , la campagne de promotion du territoire va apporter une aide précieuse aux entrepreneurs locaux.