Plus de 10 millions d’Ukrainiens ont fui les conflits, dit l’ONU

Franchi il y a quelques jours, ce seuil a été dépassé pour atteindre, en date du 29 mars, 10,4 millions, a précisé l'adjointe du secrétaire général de l’ONU pour les Affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, Joyce Msuya, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation humanitaire en Ukraine.

Plus de la moitié de la population des enfants ukrainiens font partie de ceux qui ont fui leur maison, a-t-elle déploré.

Selon le dernier bilan du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), publié le 28 mars, 3,9 millions de civils se sont ainsi réfugiés dans d'autres pays en un peu plus d'un mois de guerre.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) évalue de son côté à 6,5 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. L'ampleur de la souffrance humaine et des déplacements forcés dus à la guerre dépasse de loin toute planification du pire scénario , a déclaré il y a quelques jours le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations OIM , António Vitorino.

Des Ukrainiens résidant dans les villes assiégées sont transportés à Lviv, dans l'ouest du pays. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Un constat également dressé par Joyce Msuya, qui a fait état du lourd tribut payé par les civils devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont fait partie la Russie.

« Les civils manquent de nourriture, d'énergie et d'espoir. Notre objectif est simple : faire taire les armes et sauver des vies. » — Une citation de Joyce Msuya, adjointe du secrétaire général de l’ONU pour les Affaires humanitaires

Enfants et adultes tués, blessés, déplacés et traumatisés , hôpitaux, maisons et écoles détruits, autant de stigmates qui viennent s'ajouter au bilan meurtrier du conflit, a-t-elle dit.

En date du 27 mars, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme rapportait la mort de 1119 personnes, dont 99 enfants innocents , a-t-elle rappelé, insistant sur un bilan bien plus lourd que ces chiffres conservateurs .

Une aide humanitaire essentielle

La coordonnatrice adjointe des secours d'urgence de l'ONU a en outre fait valoir l'importance de l'aide humanitaire pour les habitants de villes encerclées, bombardées et bloquées , comme Marioupol, Kharkiv, Tchernihiv et bien d'autres .

Les habitants de ces villes manquent de nourriture, d'eau, de médicaments, d'électricité et de chauffage. Ils sont pris au piège. Désespérés. Effrayés. Dans certains quartiers, il n'est même pas sûr d'enterrer les morts , a rappelé Mme Msuya.

Elle a précisé que les deux premiers convois d'aide humanitaire organisés par l'ONU dans des villes du nord-est de l'Ukraine n'avaient respectivement atteint Soumy qu'il y a une dizaine de jours, puis Kharkiv lundi, en raison de retards causés par les hostilités en cours .

Les civils ukrainiens ont désespérément besoin de cette aide et de cette protection , a-t-elle fait valoir.

Elle a précisé que plus de 180 tonnes de fournitures médicales avaient été acheminées dans tout le pays et que plus de 470 tonnes étaient en cours d'acheminement.

Nous avons besoin d'accords détaillés et réalistes sur les cessez-le-feu et les pauses humanitaires pour permettre à l'aide d'entrer, et aux personnes, de sortir , a-t-elle soutenu.

Moscou accusé d'avoir causé une crise alimentaire mondiale

La guerre en Ukraine menace d'aggraver encore la situation dans les plus grandes crises humanitaires du monde, comme en Afghanistan, au Yémen et dans la Corne de l'Afrique , déjà aux prises avec l'insécurité alimentaire et la fragilité économique, a souligné Mme Msuya.

La hausse des prix des denrées alimentaires, des carburants et des engrais va les frapper durement dès maintenant et pour les saisons à venir. Nous commençons seulement à voir l'ampleur de cette crise sur d'autres régions et pays , a-t-elle prédit, ajoutant : Nous serons tous touchés.

Des membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont carrément montré du doigt la Russie, l’accusant d'avoir provoqué une crise alimentaire mondiale et même de faire courir un risque de famine par sa guerre lancée contre l'Ukraine, décrite comme le grenier à blé de l'Europe .

Le président russe, Vladimir Poutine a commencé cette guerre. Il a créé cette crise alimentaire mondiale , a accusé la secrétaire d’État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman. Et il est celui qui peut l'arrêter.

« La Russie et le président Poutine portent, seuls, la responsabilité d'avoir fait la guerre à l'Ukraine et des conséquences de cette guerre sur la sécurité alimentaire mondiale. » — Une citation de Wendy Sherman, secrétaire d’État adjointe des États-Unis

L'agression de la Russie contre l'Ukraine accroît le risque de famine à travers le monde, a de son côté lancé l’ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière. Les populations des pays en voie de développement sont les premières touchées.

Son homologue russe, Vassily Nebenzia, a plutôt montré du doigt les sanctions occidentales.

Les véritables raisons des graves turbulences sur les marchés mondiaux de l'alimentation ne sont en aucun cas dues aux agissements de la Russie, mais plutôt à l'hystérie incontrôlée des sanctions lancées par l'Occident contre Moscou, a-t-il soutenu.

Le directeur du Programme alimentaire mondial (Programme alimentaire mondial PAM ), David Beasley, a pour sa part rappelé que l’Ukraine et la Russie étaient des producteurs majeurs de céréales.

Quelque 50 % des céréales que nous achetons viennent d'Ukraine et nous nourrissions 125 millions de personnes avant la guerre, a-t-il précisé, craignant l'impact dévastateur de la guerre sur les opérations du Programme alimentaire mondial PAM .

Les deux belligérants représentent à eux deux 20 % des exportations mondiales de maïs, 30 % des exportations de blé et 75 % de celles d'huile de tournesol.

Certains redoutent que les pénuries de céréales provoquent des émeutes de la faim au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Il y a deux semaines, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait lui aussi sonné l'alarme sur la guerre en Ukraine, qui se faisait décimer sous les yeux du monde entier .